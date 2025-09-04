Кременчуківець Микола Говорун — другий на престижній велогонці в Італії

2 вересня у містечку Чеза (Італія) відбулася 102-а класична велогонка Circuito di Cesa – Trofeo Santa Lucia, що зібрала понад сотню учасників з різних країн.
Кременчуківець Микола Говорун посів друге місце, показавши результат 3:55:48 — стільки ж, як і переможець гонки, італієць Давіде Квадріля. Переможець визначився лише на останніх метрах дистанції завдовжки майже 170 кілометрів.
До топ-20 увійшов ще один представник України — Семен Сімон, який фінішував 12‑м.
Цьогоріч Говорун посів 2‑е місце на чемпіонаті України з шосейної гонки та 5‑е місце у молодіжній гонці (U23).
