Спортсменка з Горішніх Плавнів перемогла на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 69

Спортсменка Людмила Лузан з Горішніх Плавнів виборола золоту медаль на чемпіонату світу 2025 року з веслування на байдарках і каное. Вона перемогла у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 метрів разом з українською спортсменкою Іриною Федорів. Про це пише Суспільне.Спорт.

Спортсменки принесли Україні перше золото на цьогорічному чемпіонаті світу в італійському Мілані, який проходить з 20 до 24 серпня. Для Лузан це п’яте «золото» чемпіонатів світу у кар'єрі.

Нагадаємо, у червні Людмила Лузан з Горішніх Плавнів перемогла на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное.