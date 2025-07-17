На Кубку України з дзюдо спортсмени з Полтавщини вибороли дві золоті медалі

У Білій Церкві відбувся один із головних національних стартів сезону – Кубок України з дзюдо. Участь у змаганнях взяли 246 спортсменів із 17 областей України, які розіграли 14 комплектів нагород. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
Спортсмени Полтавщини Каро Марандян та Єлизавета Ізосімова вибороли дві золоті медалі.
У загальнокомандному заліку збірна команда Полтавської області посіла третє місце.
Учора ми повідомляли, що спортивний клуб «Полтава» U-19 переграв в Олександрії ровесників з ФК «Олександрія». Це четверта перемога юнацької команди СК «Полтава» у п’яти тренувальних матчах.
Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що кременчуцька дзюдоїстка Єва Новік виборола медаль на змаганнях у Німеччині. Ми також повідомляли, що кременчуцькі спортсмени вибороли І та ІІІ місце на Всеукраїнському турнірі з дзюдо.
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