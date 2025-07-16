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б «Полтава» здобув четверту перемогу у п’яти контрольованих поєдинках

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

 

У грі із кременчуцьким «Будівельником» команда раніше зіграла в нічию, ще у трьох матчах — виборола перемогу

Спортивний клуб «Полтава» U-19 сьогодні, 16 липня, переграв в Олександрії ровесників з ФК «Олександрія» U-19 — 3:0.

Відзначимо, що це четверта перемога юнацької команди СК «Полтава» у п’яти тренувальних матчах. До цього  була нічия з кременчуцьким «Будівельником» 0:0 та виграші у «Гірника-Спорт» з Горішніх Плавнів — 2:1, та з однаковим рахунком 1:0 у криворізького «Пенуела» і  ЛНЗ U-19.

Як відомо, СК «Полтава» тріумфально завершила сезон 2024/25 років, завоювавши путівку до вищого дивізіону українського футболу. Відповідно, згідно з регламентом, має бути створена юнацька команду та забезпечене участь у відповідному чемпіонаті України. 

Керівництво СК «Полтава» ухвалило рішення запросити на посаду головного тренера юнацького колективу відомого фахівця для насамперед вболівальників Полтавщини Ігоря Климовського.

 

Інші не менш важливі рішення: U-19 будуватиметься на базі МФК «Кремінь» 2008 року народження, команда базуватиметься у Кременчуці, де й проводитиме домашні матчі юнацького чемпіонату України.

Ігоря Климовського призначили на посаду в СК «Полтава»  23 червня. Допомагатиме йому в роботі насамперед Антон Диндіков, що абсолютно логічно. Адже саме Антон  довгі роки опікувався  «Кремінь-2008», домігшись з колективом дуже помітних успіхів. «Кремінь-2008» за підсумками чемпіонату ДЮФЛУ 20024\2025 років увійшов до вісімки найкращих команд України.

Також до тренерського штабу СК «Полтава» U-19 увійшов Ярослав Здирко, з воротарями працюватиме Юрій Чумак.  

Ігор Петрович, з якими ми зв’язалися напередодні матчу його підопічних в Олександрії, назвав молодих футболістів, які умовно складуть  кістяк нової команди. Всі вони, крім воротаря з одеського «Чорноморця» Артема Безпрозваного, є вихованцями МФК «Кремінь». Це Тимур Бабич, Станіслав Білаш, Сергій Столяж, Захар Опришко, Євген Троян, Максим Старушко, Андрій Пустовіт. Артем Гайдук, Роберт Гук, Іван Білан, Єлисей Погорельцев.

Одразу був налагоджений тренувальний процес, проведення контрольних поєдинків, а також розпочався процес підбору кандидатів з інших команд. Ігор Климовський розповідає, що за цей період тренерський склад переглянув  велику кількість претендентів — десь 50-60 осіб. До команди приїздили вихованці полтавської «Молоді», були представники «Вереса», «Чорноморця», із Західної України, Харкова, Києва, Білої Церкви, чимало з «Металіста 1925».

Процес перегляду, відбору, як наголошує головний тренер, триває і понині. Остаточно, хто з юних футболістів залишиться в команді, з ким буде укладено контракти, — стане відомо пізніше. 

— Звісно, я задоволений пропозицією працювати у СК «Полтава», залишитися на Полтавщині і в Кременчуці зокрема, задоволений, що доводиться працювати в команді прем’єр-ліги, — говорить Ігор Климовський. — Головне завдання, яке ставить перед нами керівництво футбольного клубу — це підготовка якісного резерву для нашої головної команди. Що, до речі, є дуже потужним стимулом для молодих футболістів шліфувати свою майстерність.

Що ж до останнього контрольного поєдинку з ровесниками з Олександрії, то тренери, хоч особливо і не акцентують увагу на результаті, все ж відзначають, що СК «Полтава», особливо в другому таймі, надійно зіграла в обороні і продуктивно — в контратаках. 

— Суттєвіше, цеглинку за цеглинкою вибудовувати командну гру, дати зрозуміти всім молодим футболістам, що це вже зовсім інший рівень, аніж був у них до цього. Це рівень і цікавий, і для них дуже перспективний. У цих хлопців є дуже гарний шанс для побудови вдалої власної кар’єри, — наголосив Ігор Климовський.
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Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: МФК "Кремінь"
Теги: спорт футбол
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