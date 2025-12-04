Олена Шуляк
«6-7» стало найпопулярнішим сленговим запитом у Google у 2025 році
«6-7» стало найпопулярнішим сленговим запитом у Google у 2025 році

 Дослідження проводили за даними Google Trends і Ahrefs

Сленгова фраза «6-7» стала найпопулярнішим запитом 2025 року серед англомовних інтернет-термінів. Про це повідомляє сайт Unscramblerer.com, який проаналізував дані Google Trends та Ahrefs.

За дослідженням, фраза «6-7» отримала 141 тисячу пошукових запитів. Вона не має прямого значення, але стала мемом після того, як прозвучала в пісні Doot Doot (6 7) виконавця Srilla, а потім набула популярності завдяки відео баскетболіста, який показував свій зріст під цей трек.

До рейтингу також увійшли інші популярні сленгові слова та фрази цього року:

  • Bop (115 тис.) — зневажливий термін щодо людини, яка має багато романтичних чи відвертих онлайн-контактів;
  • Mogging (79 тис.) — перевершувати когось за зовнішністю чи успіхами;
  • Huzz (61 тис.) — приваблива дівчина або компанія дівчат;
  • Chopped (59 тис.) — щось непривабливе або небажане;
  • Big back (57 тис.) — глузування з надмірної поведінки чи статури;
  • Glazing (49 тис.) — нещире вихваляння, аналог «підлизи»;
  • Zesty (44 тис.) — дуже енергійний або жвавий;
  • Fanum tax (36 тис.) — жартівливе «викрадення» частини порції їжі друга;
  • Green FN (34 тис.) — гарантована перемога, термін із гри NBA 2K;
  • Delulu (32 тис.) — віра у нереалістичні фантазії;
  • Claner (29 тис.) — зневажливий сленг на адресу роботів чи ШІ;
  • Ohio (24 тис.) — позначення чогось абсурдного або дивного;
  • Slop (21 тис.) — низькоякісний контент, створений штучним інтелектом;
  • Aura farming (18 тис.) — поведінка «для ефектності», часто з референсами до аніме.

Раніше цього року Оксфордський словник визнав «rage bait» словом 2025 року, а Collins обрав термін «vibe coding».

Автор: Руслана Горгола
Теги: Google сленг
