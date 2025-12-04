«6-7» стало найпопулярнішим сленговим запитом у Google у 2025 році

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 112

Сленгова фраза «6-7» стала найпопулярнішим запитом 2025 року серед англомовних інтернет-термінів. Про це повідомляє сайт Unscramblerer.com, який проаналізував дані Google Trends та Ahrefs.

За дослідженням, фраза «6-7» отримала 141 тисячу пошукових запитів. Вона не має прямого значення, але стала мемом після того, як прозвучала в пісні Doot Doot (6 7) виконавця Srilla, а потім набула популярності завдяки відео баскетболіста, який показував свій зріст під цей трек.

До рейтингу також увійшли інші популярні сленгові слова та фрази цього року:

Bop (115 тис.) — зневажливий термін щодо людини, яка має багато романтичних чи відвертих онлайн-контактів;

— зневажливий термін щодо людини, яка має багато романтичних чи відвертих онлайн-контактів; Mogging (79 тис.) — перевершувати когось за зовнішністю чи успіхами;

— перевершувати когось за зовнішністю чи успіхами; Huzz (61 тис.) — приваблива дівчина або компанія дівчат;

— приваблива дівчина або компанія дівчат; Chopped (59 тис.) — щось непривабливе або небажане;

— щось непривабливе або небажане; Big back (57 тис.) — глузування з надмірної поведінки чи статури;

— глузування з надмірної поведінки чи статури; Glazing (49 тис.) — нещире вихваляння, аналог «підлизи»;

— нещире вихваляння, аналог «підлизи»; Zesty (44 тис.) — дуже енергійний або жвавий;

— дуже енергійний або жвавий; Fanum tax (36 тис.) — жартівливе «викрадення» частини порції їжі друга;

— жартівливе «викрадення» частини порції їжі друга; Green FN (34 тис.) — гарантована перемога, термін із гри NBA 2K;

— гарантована перемога, термін із гри NBA 2K; Delulu (32 тис.) — віра у нереалістичні фантазії;

— віра у нереалістичні фантазії; Claner (29 тис.) — зневажливий сленг на адресу роботів чи ШІ;

— зневажливий сленг на адресу роботів чи ШІ; Ohio (24 тис.) — позначення чогось абсурдного або дивного;

— позначення чогось абсурдного або дивного; Slop (21 тис.) — низькоякісний контент, створений штучним інтелектом;

— низькоякісний контент, створений штучним інтелектом; Aura farming (18 тис.) — поведінка «для ефектності», часто з референсами до аніме.

Раніше цього року Оксфордський словник визнав «rage bait» словом 2025 року, а Collins обрав термін «vibe coding».