Уночі російська армія атакувала Україну 22 ракетами та 464 ударними БпЛА — Повітряні сили

У ніч на 25 листопада (з 18.00 24 листопада) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу — 22 ракет та 464 БпЛА різних типів. З них:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:
Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
