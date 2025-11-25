Уночі російська армія атакувала Україну 22 ракетами та 464 ударними БпЛА — Повітряні сили

У ніч на 25 листопада (з 18.00 24 листопада) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу — 22 ракет та 464 БпЛА різних типів. З них:

464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське — ТОТ АР Крим (близько 250 із них — «Шахеди»);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл.);

7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська обл.);

8 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

3 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пуску: Брянська обл.).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

438 БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

5 крилатих ракет «Іскандер-К»;

5 крилатих ракет «Калібр»

3 балістичні ракети «Іскандер-М».

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

