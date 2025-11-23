Олена Шуляк
Україна, Світ, Соціальний захист

Заявки на виплату 6500 грн у межах «Зимової підтримки» подали вже 150 тисяч українців

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 652

 

Ця допомога надається вразливим категоріям для їх підтримки у складний час

Понад 150 тисяч українців уже звернулися за виплатою 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка». Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Допомога призначена для вразливих категорій громадян у зимовий період. Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року — онлайн через «Дію» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Отримані кошти можна витратити протягом 180 днів на найнеобхідніше: теплий одяг, взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Право на виплату мають:

  • діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;
  • діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
  • особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб;
  • діти з числа ВПО, які вже отримують виплату на проживання;
  • діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Деталі щодо всіх програм «Зимової підтримки» можна дізнатися на її платформі.

 

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». Ми пояснювали як подати заявку на отримання одноразової допомоги, а також наводив перелік категорій громадян, які мають право на її отримання.

Ми також писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.

Автор: Віктор Крук
Теги: тепла зима зимова підтримка одноразова допомога виплата
