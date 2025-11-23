Заявки на виплату 6500 грн у межах «Зимової підтримки» подали вже 150 тисяч українців

Понад 150 тисяч українців уже звернулися за виплатою 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка». Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
Допомога призначена для вразливих категорій громадян у зимовий період. Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року — онлайн через «Дію» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.
Отримані кошти можна витратити протягом 180 днів на найнеобхідніше: теплий одяг, взуття, лікарські засоби та вітаміни.
Право на виплату мають:
Деталі щодо всіх програм «Зимової підтримки» можна дізнатися на її платформі.
