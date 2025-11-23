Заявки на виплату 6500 грн у межах «Зимової підтримки» подали вже 150 тисяч українців

Сьогодні, 16:00

Ця допомога надається вразливим категоріям для їх підтримки у складний час

Понад 150 тисяч українців уже звернулися за виплатою 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка». Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Допомога призначена для вразливих категорій громадян у зимовий період. Заявку можна подати до 17 грудня 2025 року — онлайн через «Дію» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Отримані кошти можна витратити протягом 180 днів на найнеобхідніше: теплий одяг, взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Право на виплату мають:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які вже отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Деталі щодо всіх програм «Зимової підтримки» можна дізнатися на її платформі.

