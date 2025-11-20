Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення УБД замість втраченого

Тепер потрібно надавати менше документів, щоб отримати нове посвідчення УБД замість втраченого або викраденого
Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених із полону. Відповідні зміни внесено наказом Міноборони. Про це повідомила пресслужба відомства.
Відтепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати:
Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.
У Міноборони пояснили, що у разі втрати або викрадення посвідчення УБД:
Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.
До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що учасникам бойових дій з-поміж військовослужбовців повернули 14 днів додаткової відпустки.
Торік в Україні автоматизували надання статусу учасника бойових дій. Станом на початок листопада 2024 року, 33 753 жителі Полтавської області мали статус учасника бойових дій.
