Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення УБД замість втраченого

Сьогодні, 12:31

Тепер потрібно надавати менше документів, щоб отримати нове посвідчення УБД замість втраченого або викраденого

Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених із полону. Відповідні зміни внесено наказом Міноборони. Про це повідомила пресслужба відомства.

Відтепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати:

документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення документа;

опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення.

Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.

Як отримати нове посвідчення УБД

У Міноборони пояснили, що у разі втрати або викрадення посвідчення УБД:

чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини;

звільнені з військової служби — звернутися до ТЦК та СП, в якому перебувають на обліку.

Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.

До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи:

копію втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);

лист талонів та його копію;

копію першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що учасникам бойових дій з-поміж військовослужбовців повернули 14 днів додаткової відпустки.

Торік в Україні автоматизували надання статусу учасника бойових дій. Станом на початок листопада 2024 року, 33 753 жителі Полтавської області мали статус учасника бойових дій.