Україна, Світ, Війна

Кабмін дозволив підприємствам критичної інфраструктури долучитися до системи ППО

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 93

  

Критичні підприємства зможуть формувати свої групи ППО під керівництвом військового командування

Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до державної системи протиповітряної оборони (ППО) під керівництвом військового командування. Про це учора повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Кабмін ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО.

— Вперше держава відкриває для них таку можливість і підтримує їхні зусилля, — зауважив Денис Шмигаль.

За його словами, до проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури — підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інших стратегічних сфер.

Очільник оборонного відомства зазначив, що участь у проєкті також відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки.

Крім того, Денис Шмигаль назвав чітко сформульовані основні принципи роботи:

  • групи ППО діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил;
  • керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО;
  • підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через погоджені Міноборони процедури постачання;
  • до складу груп ППО будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку СБУ.

Як стверджує Міністр оборони, це рішення зробить протиповітряну оборону більш ефективною, захистить від загроз стратегічно важливі об'єкти, об'єднає зусилля держави та бізнесу заради безпеки людей та громад.

Добровольці ДФТГ захищають небо над Кременчуком, а їх командира нагородила Полтавська облрада

Нагадаємо, 11 червня 2025 року Кабмін ухвалив рішення щодо реалізації експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряної оборони (ГПО) у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Мета проєкту — посилити спроможності ППО шляхом залучення підготовлених та вмотивованих громадян до виконання завдань протиповітряного захисту в умовах зростаючої активності росіян. У Міноборони пропонують усім охочим долучитися до захисту неба, вступивши до груп протиповітряної оборони ДФТГ.

Торік восени ми писали, що добровольці ДФТГ захищають небо над Кременчуком.

Навесні минулого року ми писали, що кременчуцькі добровольці з ДФТГ № 3 захищатимуть місто від «Шахелів».

Автор: Віктор Крук
