Міноборони сертифікувало перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 93

В Україні почали підготовку операторів наземних роботизованих комплексів (НРК) у приватних навчальних закладах. 7 перших приватних шкіл операторів НРК отримали сертифікати від Міністерства оборони України на право їх підготовки. Це перші результати реформи для відкриття ринку навчання операторів НРК, яку ініціювали Мінцифри та Міноборони. Про це йдеться в повідомлені на сайті Міноборони України.

Сертифікати отримали:

SS KODAK TRAINING

Sky Spies UA

Центр «Крук»

Dignitas Fund

Військова школа «Боривітер»

Школа аеророзвідки «ДОВЖИК»

«Привиди України»

Наземні роботизовані комплекси дозволяють берегти життя наших військових, виконуючи найнебезпечніші завдання замість людей. Роботи перевозять вантажі на лінії бойового зіткнення, евакуйовують поранених, мінують та атакують ворожі позиції.

Відтепер приватні школи зможуть видавати випускникам сертифікати оператора. А до кінця цього року держава оплатить навчання у сертифікованих школах тисячам військовим, що дозволить масштабувати використання НРК на полі бою.

