Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Міноборони сертифікувало перші 7 шкіл операторів наземних роботизованих комплексів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 93

 

Наземні роботизовані комплекси дозволяють берегти життя наших військових, виконуючи найнебезпечніші завдання замість людей

В Україні почали підготовку операторів наземних роботизованих комплексів (НРК) у приватних навчальних закладах. 7 перших приватних шкіл операторів НРК отримали сертифікати від Міністерства оборони України на право їх підготовки. Це перші результати реформи для відкриття ринку навчання операторів НРК, яку ініціювали Мінцифри та Міноборони. Про це йдеться в повідомлені на сайті Міноборони України.

Сертифікати отримали:

  • SS KODAK TRAINING
  • Sky Spies UA
  • Центр «Крук»
  • Dignitas Fund
  • Військова школа «Боривітер»
  • Школа аеророзвідки «ДОВЖИК»
  • «Привиди України»

Наземні роботизовані комплекси дозволяють берегти життя наших військових, виконуючи найнебезпечніші завдання замість людей. Роботи перевозять вантажі на лінії бойового зіткнення, евакуйовують поранених, мінують та атакують ворожі позиції.

Відтепер приватні школи зможуть видавати випускникам сертифікати оператора. А до кінця цього року держава оплатить навчання у сертифікованих школах тисячам військовим, що дозволить масштабувати використання НРК на полі бою.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що Росія завербувала на війну проти України 18 тисяч найманців зі 128 країн світу.

Учора ми повідомляли, що російські окупанти примусово мобілізували з окупованих територій на війну проти України майже 50 тисяч українців.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони оператор робототехника школи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх