Уночі російська армія атакувала Україну 48 ракетами та 476 ударними БпЛА — Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 19 листопада (з 18.00 18-го листопада) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу — 48 ракет та 476 БпЛА різних типів.
З них:
Основний напрямок удару — Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі:
Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
