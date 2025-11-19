Олена Шуляк
Уночі російська армія атакувала Україну 48 ракетами та 476 ударними БпЛА — Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 194

 

Силами ППО збито та подавлено 524 повітряні цілі противника

У ніч на 19 листопада (з 18.00 18-го листопада) російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу — 48 ракет та 476 БпЛА різних типів.

З них:

  • 476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське — ТОТ АР Крим (близько 300 із них — «Шахеди»);
  • 40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська обл. — РФ);
  • 7 крилатих ракет «Калібр» (з акваторії Чорного моря);
  • 1 балістична ракета «Іскандер-М» (район пуску: Ростовська обл. — РФ).

Основний напрямок удару — Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі:

  • 442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 34 крилаті ракети Х-101;
  • 7 крилатих ракет «Калібр».

Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

— Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — зазначено в повідомлені.

 

Нагадаємо, ми писали що треба робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти та опублікували телефони відповідальних у Кременчуці.

Раніше ми писали, що у 2025 році РФ запустила по Україні в 11 разів більше БпЛА, ніж торік, та скільки повітряних цілей збило українське ППО.

Автор: Віктор Крук
