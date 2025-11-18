Олена Шуляк
За підпал релейної шафи на залізниці російський агент засуджений на 15 років позбавлення волі — СБУ

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 167

 

Додаткове покарання, яке отримав зловмисник — відшкодуванням збитків на 1 млн грн

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення із конфіскацією майна і відшкодуванням завданих збитків на суму майже 1 млн грн отримав агент РФ, який займався підпалами у Києві. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Основною «ціллю» зловмисника були релейні шафи вздовж магістральних ліній «Укрзалізниці» у столиці України.

Як встановило розслідування, ворожі замовлення виконував 33-річний киянин, який після відбування покарання за крадіжки пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. У поле зору окупантів рецидивіст потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у тематичних Телеграм-каналах.

За інструкцією рашистів агент підшукав релейну шафу, яка забезпечує безперебійний рух поїздів через столичний регіон нашої держави. Далі зловмисник вилив на залізничне обладнання легкозаймисту суміш, підпалив її, а спричинене загоряння відзняв на камеру і «прозвітував» кураторові.

Правоохоронці затримали агента «по гарячих слідах» протягом декількох годин після підпалу у листопаді 2024 року. На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності замовників злочину, які перебувають на території РФ.

Нагадаємо, 3 листопада ми повідомляли, що співробітники СБУ затримали 18-річного жителя Кременчуччини, який співпрацював із росіянами та передавав їм інформацію про рух поїздів залізницею, зокрема військових ешелонів ЗСУ. 

Нещодавно ми писали, що на Полтавщині до 8,5 років ув’язнення засудили жінку, яка наводила та коригувала удари по області.

Автор: Віктор Крук
