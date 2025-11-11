ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

Що таке військово-облікова спеціальність, чи можна її змінити та скільки ВОСів може бути: роз’яснення Міноборони

Сьогодні, 15:05

 

ВОС має цифрове позначення, що дозволяє вести автоматизований військовий облік — її коди можна розшифрувати

Військово-облікова спеціальність (ВОС) — це категорія військового обліку, яка визначає військовослужбовцям та військовозобов’язаним військову спеціальність та належність до виду (роду) військ (сил). Про них докладніше розповіли у Міноборони.

ВОС відповідають практичним навичкам і умінням, які отримав громадянин України для виконання конституційного обов’язку із захисту Вітчизни.

 

Міністерство оборони України затверджує переліки ВОС окремо для:

  • рядового, сержантського і старшинського складу;
  • офіцерського складу.

Громадяни України, які не проходили військову службу, отримують ВОС під час взяття на облік в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). При цьому враховується освіта (дипломи, спеціальності).

Наприклад, якщо у цивільному житті ви мали молодшу (середню) медичну освіту, то ви отримаєте ВОС-879 «Молодших спеціалістів з медичною освітою».

 

Військовослужбовці під час служби можуть отримати іншу (додаткову) військово-облікову спеціальність після проходження відповідної підготовки у навчальних військових частинах. Офіцери отримують ВОС після проходження навчання у вищих військових навчальних закладах, військових підрозділах цивільних закладів вищої освіти або під час переатестації.

  

Після призову на військову службу всі військовослужбовці, які раніше не проходили військову службу, проходять базову загальновійськову підготовку (БЗВП). За підсумками курсу вони отримують ВОС-100 «Стрілець». Після цього їх можуть спрямувати на фахову підготовку для отримання додаткової військової спеціальності.

 

ВОС має цифрове позначення, що дозволяє вести автоматизований військовий облік. Розшифровка кодів зазначається у відповідних нормативно-правових документах окремо для рядового та офіцерського складу. Цей перелік не є постійним.

 

Військовозобов’язаний громадянин України може перевірити військово-облікову спеціальність у мобільному застосунку «Резерв+».

У військовослужбовців відмітка про ВОС ставиться у військово-обліковому документі та заноситься до особової справи.

 

Військовослужбовець може мати кілька військово-облікових спеціальностей.

Три роки захищав українців на фронті, а тепер чує від них прокльони: розповідь військового з Кременчуцького РТЦК 

Нагадаємо, сьогодні ми розповідали про військовослужбовця з Кременчука, який на війні з перших днів повномасштабного вторгнення і «працює» за своїм цивільним фахом — старшим водієм взводу евакуації ремонтно-відновлювального батальйону.

Учора ми розповідали про кременчуківця старшого сержанта Юрія з позивним «Рик», який також з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він воював на Донеччині, Сумщині та Курщині, а після контузії та визнання непридатним до служби у бойових підрозділах був переведений для проходження військової служби до Кременчуцького районного ТЦК та СП. І тут він почув прокльони та погрози від тих, кого захищав на фронти три роки, ризикуючи власним життям.

  

Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони військова підготовка військовозобов'язані Резерв+
