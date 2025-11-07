Олена Шуляк
День Десантно-штурмових військ ЗСУ перенесли на 8 листопада: яка причина

Останні 8 років День ДШВ в Україні відзначався 21 листопада — у День архангела Михаїла

Відтепер День Десантно-штурмовий військ ЗСУ в Україні відзначатимуть 8 листопада. Президент Володимир Зеленський 4 листопада підписав відповідний указ № 817/2025.

— Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій постановляю: Установити в Україні День Десантно-штурмових військ ЗСУ, який відзначати щороку 8 листопада, — йдеться в указі

Починаючи з 2017 року День ДШВ в Україні відзначався 21 листопада — у День архангела Михаїла.

У Командуванні ДШВ пояснили, чому їх професійне свято перенесли з 21 на 8 листопада.

— Відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада — як і має бути за Новоюліанським календарем…  8 листопада, Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, невипадково є Днем ДШВ ЗСУ. Святий Михаїл — старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх, — зазначили на сторінці Facebook Командування ДШВ ЗСУ.

У ДШВ додають, що «найкращі вітання до свята — підтримка війська і рішення бути частиною тих, завдяки кому Україна відбувається тут і тепер».

— Ми ж — продовжуємо боротьбу з уособленим злом, і даємо йому відсіч по всій лінії фронту: від Сумщини до Донеччини, від Донеччини до Запоріжжя і Херсонщини. Ми першими приймаємо бій і першими звільняємо українські землі. Успішно виконуємо найважчі із задач, гартуємося в них і гуртуємося разом зі своїми. Найкраще вітання до свята — підтримка війська. І рішення бути частиною тих, завдяки кому Україна відбувається тут і тепер, — написали в Командуванні ДШВ ЗСУ.

 Сьогодні в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла: історія свята, традиції та заборони


Нагадаємо, 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ здійснили перехід на новоюліанський календар. Згідно з ним, дати всіх неперехідних православних свят змістилися на 13 днів вперед. Зокрема, велике церковне свято — Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних відтепер святкують не 21 листопада, а 8 листопада.

Архангел Михаїл є архистратигом, тобто главою небесних сил. Згідно з біблійною легендою, він очолює всі дев’ять чинів ангелів та є головним воїном, який бореться на стороні добра. Собор — поєднання всіх ангелів, на чолі яких стоїть саме Михаїл. Разом вони служать Богу та прославляють Святу Трійцю. 

Автор: Віктор Крук
Теги: ДШВ ЗСУ професійне свято Церковний календар указ Президента
