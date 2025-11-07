День Десантно-штурмових військ ЗСУ перенесли на 8 листопада: яка причина

Відтепер День Десантно-штурмовий військ ЗСУ в Україні відзначатимуть 8 листопада. Президент Володимир Зеленський 4 листопада підписав відповідний указ № 817/2025.
Починаючи з 2017 року День ДШВ в Україні відзначався 21 листопада — у День архангела Михаїла.
У Командуванні ДШВ пояснили, чому їх професійне свято перенесли з 21 на 8 листопада.
У ДШВ додають, що «найкращі вітання до свята — підтримка війська і рішення бути частиною тих, завдяки кому Україна відбувається тут і тепер».
Сьогодні в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла: історія свята, традиції та заборони
Нагадаємо, 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ здійснили перехід на новоюліанський календар. Згідно з ним, дати всіх неперехідних православних свят змістилися на 13 днів вперед. Зокрема, велике церковне свято — Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних відтепер святкують не 21 листопада, а 8 листопада.
Архангел Михаїл є архистратигом, тобто главою небесних сил. Згідно з біблійною легендою, він очолює всі дев’ять чинів ангелів та є головним воїном, який бореться на стороні добра. Собор — поєднання всіх ангелів, на чолі яких стоїть саме Михаїл. Разом вони служать Богу та прославляють Святу Трійцю.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.