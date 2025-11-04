Бахмутяни, що живуть у Кременчуці, просять підтримати петицію про надання їх місту звання «Місто-герой України»

Колишні мешканці Бахмута, для яких Кременчук став новим домом, просять підтримати петицію про надання звання «Місто-герой України» місту Бахмут Донецької області за видатний внесок в оборону нашої держави від російських окупантів.

У зверненні до Президента України йдеться, що «у 2014 році Бахмут став точкою зупинки проросійських атак, саме тут українські оборонці не допустили захоплення стратегічних об’єктів. Під час 85 днів окупації місцевих мешканців, які не погоджувалися з режимом окупантів і проросійською політикою, викрадали, допитували та незаконно утримували у захопленій будівлі місцевої прокуратури.

Завдяки захисту військових частин у Бахмуті проросійські бойовики не отримали доступ до великих запасів бойової техніки, зброї та боєприпасів.

У 2022 році, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, Бахмут продовжував бути справжнім щитом України. Понад 10 місяців тривали найзапекліші бої сучасності. Українські воїни стримували навалу ворога, не дозволили просунутися далі на Часів Яр, Костянтинівку, Краматорськ і Слов’янськ, скували величезні ресурси армії рф і тим самим виграли дорогоцінний час для всієї країни. Саме тут ворог виснажив свої сили й зазнав катастрофічних втрат. Кожен метр землі став символом стійкості, кожна вулиця — історією подвигу нації».

Сьогодні Бахмут живе в десятках тисяч сердець своїх мешканців, розсіяних по всій країні та світу. Бахмутяни, які втратили рідних і близьких, свій дім, не втратили головного — ідентичності, любові до рідного міста та віри в Україну.

Саме тому вони просять про присвоєння Бахмуту статусу «Місто-герой України». Підтримати петицію можна ТУТ