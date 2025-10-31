В Україні запрацював «Ветеран PRO» — єдина цифрова платформа для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

Платформа створена простою, зрозумілою та доступною – вона об’єднує в одному місці інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соціального захисту та інших напрямів
На виконання доручення Президента України уряд представив «Ветеран PRO» — державну цифрову платформу для ветеранів, ветеранок і їхніх родин, де зібрано всю інформацію про пільги, програми, послуги та можливості в одному місці. Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів України. Про це нагадала Полтавська ОВА.
Платформа створена, щоб зробити державну підтримку простою, зрозумілою та доступною. «Ветеран PRO» об’єднує в одному місці інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соціального захисту та інших напрямів.
Користувач обирає свій статус — ветеран або ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого Захисника чи Захисниці — і отримує персональний маршрут із покроковими інструкціями. Кожен етап пов’язаний із відповідними розділами, які містять опис послуг, вимоги, посилання на сервіси та контакти відповідальних установ.
Невдовзі «Ветеран PRO» буде розширено: з’явиться AI-чатбот для швидких консультацій, регіональні програми з унікальними пропозиціями для кожної області, каталог бізнес-знижок і повна інтеграція з платформою «Дія».
«Ветеран PRO» — це крок до цифрової держави без бар’єрів, де підтримка ветеранів стає простою, зрозумілою та доступною кожному.
Платформа доступна за посиланням.
Як скористатися «Ветеран PRO»
1. Перейти на сайт veteranpro.gov.ua;
2. Обрати статус (ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої);
3. Ознайомитись із доступними програмами, сервісами та покроковими інструкціями;
4. Отримати послугу онлайн або звернутись до фахівця із супроводу.
Для кого створено «Ветеран PRO»
Одна платформа — безліч можливостей
«Ветеран PRO» об’єднує інформацію про всі державні програми, послуги та сервіси, які раніше були розпорошені.
Достатньо обирати статус — і система автоматично формує персональний маршрут: від отримання документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття власної справи.
Ключові переваги «Ветеран PRO»
Єдиний державний портал для ветеранів, ветеранок та їхніх родин: вся інформація зібрана в одному місці, немає потреби шукати на десятках сайтів.
Повна картина доступних послуг та програм.
Персоналізація: контент адаптується під статус користувача (УБД, ОІВВ, член родини загиблого).
Зрозумілий маршрут: покрокові інструкції допомагають швидко орієнтуватися у процедурах і не губитися.
Зменшення бюрократії: інструкції чіткі й структуровані, чітко визначено хто відповідальний і куди звертатись.
Уся інформація згрупована за напрямами:
З чого почати роботу з платформою?
Окремо створено розділ «Твій Шлях». Він допомагає тим, хто не впевнений, у якому розділі шукати потрібну інформацію.
Достатньо обрати статус та отримати персональний маршрут — покрокову інструкцію, яка показує:
Кожен етап пов’язаний із відповідними розділами платформи — щоб ветерани та ветеранки у пошуках корисного не губилися серед інформації й могли рухатися впевнено, крок за кроком.
Що далі?
Команда Мінветеранів постійно розвиває платформу. Уже незабаром:
