Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна, Соціальний захист

В Україні запрацював «Ветеран PRO» — єдина цифрова платформа для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 75

 

Платформа створена простою, зрозумілою та доступною – вона об’єднує в одному місці інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соціального захисту та інших напрямів

На виконання доручення Президента України уряд представив «Ветеран PRO» — державну цифрову платформу для ветеранів, ветеранок і їхніх родин, де зібрано всю інформацію про пільги, програми, послуги та можливості в одному місці. Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів України. Про це нагадала Полтавська ОВА.

Платформа створена, щоб зробити державну підтримку простою, зрозумілою та доступною. «Ветеран PRO» об’єднує в одному місці інформацію про програми з лікування, реабілітації, протезування, освіти, працевлаштування, житлового забезпечення, спорту, розвитку бізнесу, соціального захисту та інших напрямів.

Користувач обирає свій статус — ветеран або ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого Захисника чи Захисниці — і отримує персональний маршрут із покроковими інструкціями. Кожен етап пов’язаний із відповідними розділами, які містять опис послуг, вимоги, посилання на сервіси та контакти відповідальних установ.

— Платформа покликана зменшити бюрократію та підвищити довіру до державних сервісів. Ветерани, ветеранки та їхні родини можуть швидко знаходити потрібну інформацію, отримувати послуги онлайн або консультуватися з фахівцями із супроводу, — йдеться в повідомленні.

Невдовзі «Ветеран PRO» буде розширено: з’явиться AI-чатбот для швидких консультацій, регіональні програми з унікальними пропозиціями для кожної області, каталог бізнес-знижок і повна інтеграція з платформою «Дія».

«Ветеран PRO» — це крок до цифрової держави без бар’єрів, де підтримка ветеранів стає простою, зрозумілою та доступною кожному.

Платформа доступна за посиланням.

Як скористатися «Ветеран PRO»
1. Перейти на сайт veteranpro.gov.ua;
2. Обрати статус (ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої);
3. Ознайомитись із доступними програмами, сервісами та покроковими інструкціями;
4. Отримати послугу онлайн або звернутись до фахівця із супроводу.

Для кого створено «Ветеран PRO»

  • ветеранів і ветеранок;
  • людей з інвалідністю внаслідок війни;
  • родин загиблих Захисників і Захисниць;
  • фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок;
  • представників органів місцевої влади та ветеранських організацій.

Одна платформа — безліч можливостей
«Ветеран PRO» об’єднує інформацію про всі державні програми, послуги та сервіси, які раніше були розпорошені.

Достатньо обирати статус — і система автоматично формує персональний маршрут: від отримання документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття власної справи.

Ключові переваги «Ветеран PRO»
Єдиний державний портал для ветеранів, ветеранок та їхніх родин: вся інформація зібрана в одному місці, немає потреби шукати на десятках сайтів.
Повна картина доступних послуг та програм.
Персоналізація: контент адаптується під статус користувача (УБД, ОІВВ, член родини загиблого).
Зрозумілий маршрут: покрокові інструкції допомагають швидко орієнтуватися у процедурах і не губитися.
Зменшення бюрократії: інструкції чіткі й структуровані, чітко визначено хто відповідальний і куди звертатись.

Уся інформація згрупована за напрямами:

  • Здоров’я та відновлення (лікування, протезування, стоматологія, реабілітація, психологічна допомога).
  • Соціальний захист і фінансова підтримка (соціальні послуги, виплати, пенсійне забезпечення, адаптація).
  • Житло та інфраструктура (житлові програми, земельні ділянки, забезпечення автомобілем).
  • Транспорт і комунальні пільги (пільговий проїзд, знижки на комунальні послуги, страхування авто).
  • Документи та статус (оформлення посвідчення, оновлення даних, відновлення документів).
  • Освіта та робота (працевлаштування, перекваліфікація, навчальні програми, ваучери).
  • Податкові та адміністративні пільги (звільнення від податків, пільги на бюджетні платежі).
  • Спорт та змагання (ветеранський спорт, спортивні заходи й змагання).
  • Гранти та підтримка бізнесу (гранти, мікрофінансування, бізнес-спільноти).
  • Кожен блок містить описи послуг, зрозумілі інструкції «як отримати», посилання на отримання послуги та додаткова інформація.

З чого почати роботу з платформою?

Окремо створено розділ «Твій Шлях». Він допомагає тим, хто не впевнений, у якому розділі шукати потрібну інформацію.

Достатньо обрати статус та отримати персональний маршрут — покрокову інструкцію, яка показує:

  • з чого почати (як підтвердити статус, куди звертатися);
  • як перейти до медичних, соціальних, освітніх чи житлових програм;
  • що робити далі та які можливості відкриває держава.

Кожен етап пов’язаний із відповідними розділами платформи — щоб ветерани та ветеранки у пошуках корисного не губилися серед інформації й могли рухатися впевнено, крок за кроком.

Що далі?

Команда Мінветеранів постійно розвиває платформу. Уже незабаром:

  • більше корисної інформації на платформі;
  • AI-чатбот для швидких консультацій;
  • регіональні програми з унікальними можливостями для кожної області;
  • каталог бізнес-знижок і партнерських пропозицій.
— «Ветеран PRO» — це більше, ніж сайт. Це цифровий помічник, який веде через усі кроки державної підтримки: від реабілітації й навчання — до власної справи чи спорту. Просто. Зрозуміло. В одному місці, — зазначають у Мінветеранів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині у 37-х ЦНАПах діє «Єдине вікно» для ветеранів і ветеранок.

Ми також розповідали, де ветерани війни можуть безоплатно отримати консультацію фахівця з професійної адаптації.

Раніше ми повідомляли, що в Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів платформа ветерани війни інформація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх