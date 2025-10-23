На Полтавщині у 37-х ЦНАПах діє «Єдине вікно» для ветеранів і ветеранок

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 108

Такий сервіс є і в Кременчуцькому ЦНАПі

У 37-х ЦНАПів Полтавщини із 60-х працюють за новим стандартом «єдиного вікна» — надають ветеранські та інші адмінпослуги без додаткових переадресацій та черг. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Йдеться про сервіси:

встановлення статусу: УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності;

видача чи заміна відповідних посвідчень;

призначення одноразових грошових допомог, компенсації за оренду житла;

отримання відомостей із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Такий сервіс є і в Кременчуцькому ЦНАПі. А весь перелік — у постанові Кабміну від 1 жовтня 2025 року № 1226.

Із 215 точок надання адмінпослуг (ЦНАПи, територіальні підрозділи та віддалені робочі місця у громадах) «єдине вікно» діє у 122. Упродовж січня-вересня 2025 року ветеранам війни та членам їхніх родин надали понад 4 тисячі послуг.

— Розбудова мережі зручних і доступних сервісів — результат спільної роботи Міністерства у справах ветеранів, Міністерства цифрової трансформації та місцевої влади. Долучаємося, підтримуємо ветеранів та їхні родини , — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що в Україні у ЦНАПах відкриють «єдине вікно» для ветеранів, а в Кременчуці весь ЦНАП є «єдиним вікном».