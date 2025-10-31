«Укрпошта» безкоштовно доставлятиме речі загиблих і зниклих військових родинам

«Укрпошта» безкоштовно доставлятиме особисті речі та документи загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць їхнім родинам. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
За його словами, «Укрпошта» підписала Меморандум із Генеральним штабом Збройних сил України про створення єдиної системи передачі особистих речей військових.
Нагадаємо, цьогоріч «Укрпошта» запровадила швидке повернення посилок.
