Україна, Світ, Війна

Цьогоріч за порушення правил військового обліку щомісяця штрафують близько 4,5 тисяч військовозобов’язаних

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 114

 

Серед порушників до адміністративної відповідальності притягнуті 98 військовозобов’язаних жінок

З початку 2025 року було відкрито понад 47 046 проваджень за порушення правил військового обліку. З них 14 454 провадження, а це близько третини, наразі вже завершені. Про це повідомляє «Опендатабот».

Серед порушників правил військового обліку 98 штрафів виписано військовозобов’язаним жінкам.

В середньому, щомісяця ТЦК відкривають по 4,5 тисячі нових адміністративних проваджень. Водночас липень став рекордним із цифрою у 7 595. Більше чверті (26%) липневих штрафів припала на Київ.

В цілому ж понад тисячу відкритих проваджень за цей рік мають вже 18 регіонів України. Лідером тут став Київ — 7 163 провадження (15%), далі йде Сумська область — 4 251 (9%), Одеська — 3 995 (9%), Дніпропетровська — 3 846 (8%) та Харківська — 3 349 (7%).

Найнижчі показники фіксуються на заході та у зоні активних бойових дій: Львівська область — 626, Рівненська — 464, Івано-Франківська — 315, Херсонська — 137, Луганська — 11 випадків.

Переважна більшість оштрафованих — це чоловіки віком від 25 до 45 років (80%).

В «Опендатаботі» нагадали, що з 31 липня діє новий механізм постановки на військовий облік жінок з медичною чи фармацевтичною освітою, і з цього часу було відкрито 26 проваджень щодо жінок за новими правилами.

— Рекордсменом за активністю став Сумський міський ТЦК, відкривши по 9 проваджень проти двох чоловіків у цьому році, а також 8 проваджень проти іншого чоловіка. Наразі це найбільша кількість штрафів на одну людину по країні, — зауважує ресурс.

Нагадаємо, у червні ми повідомляли, що в Україні кількість чоловіків, які намагаються оформити статус батька-одинака зросла у 67 разів

А у березні Opendatabot повідомляв, що від початку року в Україні відкрили майже 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи від ТЦК.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП порушення штрафи військовий облік військовозобов'язані
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

