Командування Сухопутних військ ЗСУ звітувалось про роботу та порушення ТЦК та СП

Командування Сухопутних військ ЗСУ публічно звітувалося перед суспільством про роботу, а також про відповідальність військовослужбовців та працівників ТЦК та СП за порушення. У вересні 173 зі 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями. Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави.

Про це йдеться у повідомленні Командування Сухопутних військ на офіційній сторінці у Facebook.

Лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

4 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

13 службових розслідувань тривають, зокрема щодо інцидентів минулого місяця.

— Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані, - йдеться у повідомленні.

