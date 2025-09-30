Командування Сухопутних військ ЗСУ звітувалось про роботу та порушення ТЦК та СП

Командування Сухопутних військ ЗСУ публічно звітувалося перед суспільством про роботу, а також про відповідальність військовослужбовців та працівників ТЦК та СП за порушення. У вересні 173 зі 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями. Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави.
Про це йдеться у повідомленні Командування Сухопутних військ на офіційній сторінці у Facebook.
Лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Полтавській області перевірили скандальні випадки за участі ТЦК.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.