У Полтавській області перевірили скандальні випадки за участі ТЦК: що відомо

В одному випадку, як уточнили військові, представники ТЦК взагалі не були присутні на місці події

У вересні в Полтавській області зафіксували 6 інцидентів, які в соцмережах і медіа приписували військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Жоден з них не підтвердився. Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Усі ці випадки після перевірки визнали такими, що «носять відверто маніпулятивний характер», йдеться у повідомленні. Більшість із них стосувалася адміністративних затримань, коли чоловіки чинили опір поліції, стверджують в обласному ТЦК та СП. В одному випадку, як уточнили військові, представники ТЦК взагалі не були присутні на місці події.

— Проте всі ці випадки подаються як порушення з боку поліції і ТЦК, а не з боку цивільних громадян, як це є насправді, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня у Кременчуці під час затримання травмувався чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Коли особу намагалися посадити до службового автомобіля, він чинив опір. Під час конфлікту чоловік різко зачинив дверцята й отримав травму пальця, розповіли в поліції Полтавщини.