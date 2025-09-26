Як оформити допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях — роз’яснення ПФУ

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, призначається на третю і кожну наступну дитину в сім’ї одному з батьків, який постійно проживає разом з дитиною

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

Наприклад: якщо в сім’ї вже є одна дитина, а згодом народжується двійня, загальна кількість дітей становить три. Тоді допомога призначається на обох дітей з народженої двійні.

Розмір допомоги на одну дитину — 2 100 грн.

Допомога призначається незалежно від майнового стану та доходу сім’ї.

Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з необхідними документами та/або відомостями, та виплачується щомісяця до місяця досягнення дитиною 6-річного віку включно.

Допомога не призначається, якщо на дату звернення багатодітна сім’я отримує базову соціальну допомогу відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги».

Виплата допомоги припиняється, зокрема, у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

нецільового використання коштів і незабезпечення батьками належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

влаштування дитини на повне державне утримання;

перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду;

втрати статусу багатодітної сім’ї (наприклад: досягнення старшою із трьох дітей віку 18 років / 23 років у разі навчання);

подання заяви про припинення виплати допомоги;

смерті дитини / отримувача допомоги.

Коли поновлюється

Виплата допомоги поновлюється багатодітній сім’ї у разі продовження строку дії посвідчень або довідки багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (якщо діти віком від 18 до 23 років навчаються в закладах за денною формою здобуття освіти) за умови, що період між припиненням виплати допомоги та зверненням за продовженням її виплати не перевищує чотирьох місяців.

У разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, отримувач зобов’язаний у десятиденний строк (особисто або шляхом надіслання документів / відомостей засобами поштового зв’язку) повідомити про це орган Пенсійного фонду України.

Що потрібно для оформленя:

Для отримання допомоги на дітей подається заява (форма, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 року № 765 «Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України»), до якої додаються:

документ, що посвідчує особу одного з батьків, з яким постійно проживає дитина;

свідоцтва про народження всіх дітей;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (після виповнення 6 років).

