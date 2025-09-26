Як оформити допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях — роз’яснення ПФУ

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, призначається на третю і кожну наступну дитину в сім’ї одному з батьків, який постійно проживає разом з дитиною
У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.
Наприклад: якщо в сім’ї вже є одна дитина, а згодом народжується двійня, загальна кількість дітей становить три. Тоді допомога призначається на обох дітей з народженої двійні.
Допомога не призначається, якщо на дату звернення багатодітна сім’я отримує базову соціальну допомогу відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги».
Виплата допомоги припиняється, зокрема, у разі:
Коли поновлюється
Виплата допомоги поновлюється багатодітній сім’ї у разі продовження строку дії посвідчень або довідки багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (якщо діти віком від 18 до 23 років навчаються в закладах за денною формою здобуття освіти) за умови, що період між припиненням виплати допомоги та зверненням за продовженням її виплати не перевищує чотирьох місяців.
У разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, отримувач зобов’язаний у десятиденний строк (особисто або шляхом надіслання документів / відомостей засобами поштового зв’язку) повідомити про це орган Пенсійного фонду України.
Що потрібно для оформленя:
Для отримання допомоги на дітей подається заява (форма, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 року № 765 «Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України»), до якої додаються:
Звернутись за оформленням допомоги можна:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.