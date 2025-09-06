З початку вересня росіяни атакували Україну понад 1300 безпілотниками і близько пів сотнею ракет — Зеленський

З 1 вересня Росія атакувала Україну 1300 дронами-камікадзе, запустила майже 900 керованих авіабомб і близько 50 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 6 вересня.
Протягом першого тижня вересня вибухи пролунали в Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Львівській областях.
Нагадаємо, раніше ми писали з посиланням на Politico, що удари по російських НПЗ можуть змусити Путіна почати переговори вже цієї осені.
