Обережно ІПСО: в мережі розповсюджують матеріали, що дискредитують військових та залякують українців

ГО "Захист держави"
Кременчук відповідає Орбану: «Це повні нісенітниці»
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Обережно ІПСО: в мережі розповсюджують матеріали, що дискредитують військових та залякують українців

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 173

Такі матеріали подаються нібито від імені ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» у форматі фейкових «пам’яток для дружин військовослужбовців» із порадами «терпіти побої»

Вони несуть в суспільство хибні ідеї, що військові та ветерани обов’язково схильні до насильства та що домашнє насильство необхідно терпіти.

Матеріали розповсюджуються в телеграм-каналах та у вигляді листівок, що вкидаються у поштові скриньки.

ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» офіційно заявляє, що не має жодного відношення до створення чи розповсюдження згаданих матеріалів — це відвертий фейк та складова інформаційно-психологічної операції (ІПСО) ворога.

Ціль тих, хто поширює шкідливі тези від імені ГО — розхитувати українське суспільство, дискредитувати українських військовослужбовців та підривати довіру до людей та організацій, що допомагають іншим. ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» понад 10 років спрямовує свою діяльність на допомогу захисникам України та членам їхніх сімей, на зміцнення їхнього психологічного благополуччя.

— Перша інформація щодо фейкових матеріалів від імені ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» з’явилася 12 серпня — про факт їх розповсюдження сповістив Центр протидії дезінформації. Майже одночасно до ГО звернувся проєкт StopFake з тією ж самою інформацією. Згодом через соцмережі надійшла інформація, що в Одесі матеріали розповсюджуються у вигляді листівок, які вкидають у поштові скриньки, — розповіла засновниця та директорка ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України».

Вона зазначила, що листівки містили логотип ГО «Громадський рух "Жіноча Сила України"» та QR-код, що перенаправляє на офіційну сторінку організації. Інформаційні вкиди відбуваються з російських телеграм-каналів, фейсбук-сторінок та акаунтів мережі «Х».

Станом на 14 серпня, фейкові матеріали продовжують поширюватися, зафіксовано їх появу більш ніж на 60 каналах, серед яких в тому числі українські.

— Така листівка, можливо, початково була спрямована на внутрішню російську аудиторію. Проте, на жаль, активно шириться українським інформаційним простором та б’є по українських цільових аудиторіях: залякує пересічних українців військовими, дискредитує військових, ображає родини військовослужбовців та водночас дискредитує нашу організацію, а також громадський сектор в цілому, — коментує Наталія Умеренкова.

Наталія продовжує: «Ми закликаємо громадянське суспільство активно долучитися до зупинки розповсюдження цієї шкідливої інформації та протидіяти її впливу на людей».

Якщо ви зіткнулись із таким фейковим матеріалом, то обов’язково блокуйте його або пишіть скаргу — залежно від того, в якому каналі комунікації він розповсюджується. За можливості, пояснюйте в цьому ж інформаційному каналі шкідливість такого фейку. А також, будь ласка, проінформуйте про виявлення матеріалу ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» на info@syla.in.ua.

ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» — українська громадська організація, офіційно заснована у 2014 році. Місія організації полягає у підтримці стійкості та психологічного благополуччя захисників України і членів їхніх родин через розвиток партнерства між сім’ями військових, армією та громадами. Протягом своєї діяльності ГО реалізувала низку проєктів із психосоціальної підтримки військовослужбовців та їхніх близьких, співпрацюючи з Збройними силами України, Національною гвардією та іншими інституціями. ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» об’єднує небайдужих жінок і чоловіків, які прагнуть допомогти військовим, ветеранам та їхнім сім’ям пережити наслідки війни, надаючи психологічну допомогу, консультації та підтримку в складних життєвих обставинах.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: фейк ІПСО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх