Обережно ІПСО: в мережі розповсюджують матеріали, що дискредитують військових та залякують українців

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 173

Такі матеріали подаються нібито від імені ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» у форматі фейкових «пам’яток для дружин військовослужбовців» із порадами «терпіти побої»

Вони несуть в суспільство хибні ідеї, що військові та ветерани обов’язково схильні до насильства та що домашнє насильство необхідно терпіти.

Матеріали розповсюджуються в телеграм-каналах та у вигляді листівок, що вкидаються у поштові скриньки.

ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» офіційно заявляє, що не має жодного відношення до створення чи розповсюдження згаданих матеріалів — це відвертий фейк та складова інформаційно-психологічної операції (ІПСО) ворога.

Ціль тих, хто поширює шкідливі тези від імені ГО — розхитувати українське суспільство, дискредитувати українських військовослужбовців та підривати довіру до людей та організацій, що допомагають іншим. ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» понад 10 років спрямовує свою діяльність на допомогу захисникам України та членам їхніх сімей, на зміцнення їхнього психологічного благополуччя.

— Перша інформація щодо фейкових матеріалів від імені ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» з’явилася 12 серпня — про факт їх розповсюдження сповістив Центр протидії дезінформації. Майже одночасно до ГО звернувся проєкт StopFake з тією ж самою інформацією. Згодом через соцмережі надійшла інформація, що в Одесі матеріали розповсюджуються у вигляді листівок, які вкидають у поштові скриньки, — розповіла засновниця та директорка ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України».

Вона зазначила, що листівки містили логотип ГО «Громадський рух "Жіноча Сила України"» та QR-код, що перенаправляє на офіційну сторінку організації. Інформаційні вкиди відбуваються з російських телеграм-каналів, фейсбук-сторінок та акаунтів мережі «Х».

Станом на 14 серпня, фейкові матеріали продовжують поширюватися, зафіксовано їх появу більш ніж на 60 каналах, серед яких в тому числі українські.

— Така листівка, можливо, початково була спрямована на внутрішню російську аудиторію. Проте, на жаль, активно шириться українським інформаційним простором та б’є по українських цільових аудиторіях: залякує пересічних українців військовими, дискредитує військових, ображає родини військовослужбовців та водночас дискредитує нашу організацію, а також громадський сектор в цілому, — коментує Наталія Умеренкова.

Наталія продовжує: «Ми закликаємо громадянське суспільство активно долучитися до зупинки розповсюдження цієї шкідливої інформації та протидіяти її впливу на людей».

Якщо ви зіткнулись із таким фейковим матеріалом, то обов’язково блокуйте його або пишіть скаргу — залежно від того, в якому каналі комунікації він розповсюджується. За можливості, пояснюйте в цьому ж інформаційному каналі шкідливість такого фейку. А також, будь ласка, проінформуйте про виявлення матеріалу ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» на info@syla.in.ua.

ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» — українська громадська організація, офіційно заснована у 2014 році. Місія організації полягає у підтримці стійкості та психологічного благополуччя захисників України і членів їхніх родин через розвиток партнерства між сім’ями військових, армією та громадами. Протягом своєї діяльності ГО реалізувала низку проєктів із психосоціальної підтримки військовослужбовців та їхніх близьких, співпрацюючи з Збройними силами України, Національною гвардією та іншими інституціями. ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» об’єднує небайдужих жінок і чоловіків, які прагнуть допомогти військовим, ветеранам та їхнім сім’ям пережити наслідки війни, надаючи психологічну допомогу, консультації та підтримку в складних життєвих обставинах.