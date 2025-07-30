Відзнака «Хрест бойових заслуг» стане однією з найвищих нагород — Зеленський

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 193

Наразі Хрест бойових заслуг має радше символічну вагу, але після ухвалення закону нагорода надаватиме воїнам і реальні пільги, йдеться у повідомленні

Президент України подав до Верховної Ради законопроєкт, який підвищує статус відзнаки «Хрест бойових заслуг». Якщо депутати підтримають документ, ця нагорода отримає офіційний статус державної та стане в ієрархії між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького. Про це стало відомо зі звернення глави держави за 29 липня

Наразі Хрест бойових заслуг має радше символічну вагу, але після ухвалення закону нагорода надаватиме воїнам і реальні пільги, йдеться у повідомленні.

Станом на 29 липня цією відзнакою нагороджені 318 військовослужбовців.

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці запровадили нову почесну відзнаку — Нагрудний знак Кременчуцької міської територіальної громади «Доблесть і пошана».