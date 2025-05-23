З російського полону повернули 390 українців у рамках обміну 1000 на 1000
Сьогодні, 17:09
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У найближчі дні очікується продовження обміну
До України повернули 390 громадян — реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 23 травня.
— Субота й неділя — очікуємо продовження обміну. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку травня з російського полону повернувся
кременчуцький морпіх Павло Конік.
Автор: Телеграф
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