З російського полону повернули 390 українців у рамках обміну 1000 на 1000

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 323

У найближчі дні очікується продовження обміну

До України повернули 390 громадян — реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 23 травня. — Субота й неділя — очікуємо продовження обміну. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю, — йдеться у повідомленні. морпіх Павло Конік. Нагадаємо, на початку травня з російського полону повернувся кременчуцький

Автор: Телеграф

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