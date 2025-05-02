В Україні відключили одразу три атомних енергоблоки: що сталося

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Станом на 30 квітня три з дев’яти енергоблоків українських атомних електростанцій перебували у стані планово-попереджувального ремонту (ППР). Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС, які розташовані на підконтрольній Україні території. Зазначається, що ремонтні роботи включають технічне обслуговування і перезарядку палива.

Компанія «Енергоатом» експлуатує дев’ять енергоблоків загальною потужністю 7880 МВт. Усі три АЕС наразі продовжують виробляти електроенергію, хоча окремі енергоблоки час від часу знижують потужність через енергетичну ситуацію в системі або технічну необхідність.

МАГАТЕ продовжує здійснювати моніторинг ситуації на українських ядерних об’єктах, включаючи ті, що тимчасово перебувають під російською окупацією.

Нагадаємо, що 1 травня на Полтавщині тисяча абонентів лишилась без світла.