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В Україні відключили одразу три атомних енергоблоки: що сталося

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 941

 Усі атомні станції продовжують працювати, але зниження потужностей триває

Станом на 30 квітня три з дев’яти енергоблоків українських атомних електростанцій перебували у стані планово-попереджувального ремонту (ППР). Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС, які розташовані на підконтрольній Україні території. Зазначається, що ремонтні роботи включають технічне обслуговування і перезарядку палива.

Компанія «Енергоатом» експлуатує дев’ять енергоблоків загальною потужністю 7880 МВт. Усі три АЕС наразі продовжують виробляти електроенергію, хоча окремі енергоблоки час від часу знижують потужність через енергетичну ситуацію в системі або технічну необхідність.

МАГАТЕ продовжує здійснювати моніторинг ситуації на українських ядерних об’єктах, включаючи ті, що тимчасово перебувають під російською окупацією.

Нагадаємо, що 1 травня на Полтавщині тисяча абонентів лишилась без світла.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: chas.news
Теги: АЕС енергетика
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