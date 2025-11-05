На Полтавщині партія «Рідне місто» з Зінькова увійшла до лідерів за витратами на Facebook-рекламу — Рух «Чесно»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 191

Полтавська політсила витратила майже 3,5 тисячі доларів на просування своїх дописів

Партія «Рідне місто» (Зіньків) потрапила до десятки політичних сил, які витратили найбільше грошей в Україні на рекламу у Facebook за три квартали 2025 року. Про це повідомив рух ЧЕСНО, який проаналізував Facebook-рекламу, запущену з особистих сторінок політиків та партій.

За підрахунками аналітиків, «Рідне місто» витратило майже 3,5 тисячі доларів на просування своїх дописів. У них партія критикує роботу Зіньківської міської ради, публікує зарплати посадовців і розповідає про випадки так званого «гречкосійства» представників інших політичних сил, зокрема партії «Довіра».

Скриншот з Facebook-сторінки «Рідне місто Зіньків"/Рух «Чесно»

За фінансовими звітами партії, оплата реклами у Facebook є спонсорським внеском від Андрія Удовиченка, депутата Зіньківської міської ради та члена партії «Рідне місто».

Загалом українські політики та партії витратили на рекламу у Facebook понад 75 тисяч доларів за три квартали у 2025 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з кременчуцьких можновладців витрачає тисячі доларів на просування себе у Facebook. Станом на серпень 2025 року рейтинг очолила заступниця міського голови Кременчука, депутатка Полтавської обласної ради (фракція «За майбутнє») Ольга Усанова.