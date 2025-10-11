Уряд затвердив порядок реінтеграції військових після полону — підтримка триватиме рік

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав наказ, що визначає новий порядок реінтеграції українських військових після повернення з полону. Він передбачає комплексну підтримку на всіх етапах — від моменту звільнення до тривалої реабілітації. Про це Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.
Ветерани залишатимуться під супроводом фахівців ще протягом року після повернення до частини.
Програма має на меті дати шанс на повноцінне відновлення кожному, хто пройшов полон.
Нагадаємо, щп на початку жовтня Україна повернула з полону 205 військових і цивільних. Серед них — шестеро із Полтавщини.
