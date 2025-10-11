Уряд затвердив порядок реінтеграції військових після полону — підтримка триватиме рік

Програма передбачає допомогу захисникам на всіх етапах — від психологів до реабілітації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав наказ, що визначає новий порядок реінтеграції українських військових після повернення з полону. Він передбачає комплексну підтримку на всіх етапах — від моменту звільнення до тривалої реабілітації. Про це Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

Підготовчий етап — ще до звільнення формується команда фахівців: психологи, соціальні працівники, дебрифери (експерти з адаптації після травматичного досвіду).

— ще до звільнення формується команда фахівців: психологи, соціальні працівники, дебрифери (експерти з адаптації після травматичного досвіду). Основний етап — після звільнення захисники отримують медичну допомогу, психологічну підтримку, допомогу у відновленні документів. Також фіксуються факти катувань.

Додатковий етап — за потреби передбачено тривале лікування та реабілітація у спеціалізованих закладах.

Ветерани залишатимуться під супроводом фахівців ще протягом року після повернення до частини.

— Головне — повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у заходах і відсутність повторної травматизації, — наголосив Шмигаль.

Програма має на меті дати шанс на повноцінне відновлення кожному, хто пройшов полон.

Нагадаємо, щп на початку жовтня Україна повернула з полону 205 військових і цивільних. Серед них — шестеро із Полтавщини.