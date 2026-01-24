У Кременчуці громадська організація просить місто закуповувати послуги денного догляду для дітей з інвалідністю

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 136

За словами представників організації, вони працюють із дітьми та молоддю, які потребують постійного догляду і підтримки, та повністю беруть на себе щоденну роботу з ними. Наразі послуги денного догляду для дітей до 18 років фінансуються за грантовою підтримкою UNICEF, однак питання повнолітніх осіб з інвалідністю залишається невирішеним

У Кременчуці представники громадської організації «Інклюзія без обмежень», яка надає соціальні послуги для дітей та осіб з інвалідністю, звернулися до міського голови з проханням розпочати закупівлю таких послуг за бюджетні кошти. Йдеться про офіційне замовлення соціальної послуги, за яку організація готова звітувати в повному обсязі. Про це повідомили керівниця Центру денного догляду за дітьми з інвалідністю Алла Жмеренецька та голова громадської організації «Інклюзія без обмежень» Анна Андрієнко під час особистого прийому громадян міським головою 22 січня.

У громадській організації пояснили, що нині вони фактично є першими в місті, хто надає послугу денного догляду для дітей з інвалідністю, у тому числі з важкими формами ДЦП, ментальними та психічними порушеннями, а також для повнолітніх осіб з інвалідністю з важкими нозологіями.

За словами представників організації, вони працюють із дітьми та молоддю, які потребують постійного догляду і підтримки, та повністю беруть на себе щоденну роботу з ними. Наразі послуги денного догляду для дітей до 18 років фінансуються за грантовою підтримкою UNICEF, однак питання повнолітніх осіб з інвалідністю залишається невирішеним.

Організація повідомила, що сьогодні має близько 30 місць у денному центрі, більшість з яких уже зайняті. Окрема група клієнтів — це особи з інвалідністю віком від 18 років, для яких і пропонують запровадити закупівлю соціальної послуги з боку громади. Це може стати пілотним проєктом, адже подібна практика наразі відсутня як у Кременчуці, так і в Кременчуцькому районі.

У центрі пояснили, що послуга денного догляду передбачає перебування людини з інвалідністю в закладі з 9:00 до 17:00 у будні дні. У цей час з ними працюють фахівці, а батьки або опікуни мають змогу працювати, вирішувати побутові й медичні питання. В організації наголошують, що догляд за важкохворою дитиною або дорослим 24/7 без перерви є надзвичайно складним і виснажливим для родин.

Також зазначили, що на державному рівні вже запущено пілотний проєкт Міністерства соціальної політики, який дозволяє громадам закуповувати соціальні послуги через тристоронні договори. Представники організації вважають, що Кременчук може долучитися до цього механізму, адже всі необхідні умови, фахівці та досвід у місті вже є.

Громадська організація підкреслює, що готова прозоро звітувати за кожну надану послугу та кожну витрачену гривню, і закликає міську владу розпочати системну опіку над родинами, які виховують дітей та дорослих з інвалідністю.

Нагадаємо, 22 січня у Кременчуці Андрія Мельника нагородили почесним знаком за заслуги перед містом. Він очолює Кременчуцький міський осередок ВО «Союз осіб з інвалідністю України», є почесним президентом АСМБР та заступником президента Всесвітнього комітету миру.