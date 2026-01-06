ГО "Захист держави"
Кременчук 8 січня попрощається із захисником, працівником НПЗ Олександром Бубликом

Сьогодні, 15:32

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця

8 січня Кременчук в останню путь проведе захисника Олександа Бублика. Військовий загинув 29 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Мар’яне Сумської області. 

Прощання з Героєм відбудеться 8 січня:

  • 11.45 — прощання у Свято-Миколаївському соборі (біля колишньої швейної фабрики);
  • 13.00 — Свіштовське кладовище.

У день поховання воїна в Омельницькій територіальній громаді буде оголошено День жалоби.

Олександр Андрійович Бублик народився 7 серпня 1979 року в селі Рокитне. Навчався у Рокитненській школі, згодом здобув професію столяра у Кременчуцькому професійно-технічному училищі № 19. Усе своє трудове життя був пов’язаний із Кременчуцьким нафтопереробним заводом, де працював оператором. Колеги знали його як відповідального, сумлінного та надійного працівника.

Строкову військову службу проходив у Криму, в місті Сімферополь, де зарекомендував себе дисциплінованим і відповідальним військовослужбовцем, настільки, що йому пропонували продовжити службу за контрактом.

Олександр був батьком двох дітей — Софії (2005 р. н.) та Данила (2010 р. н.). У мирному житті він цінував щире людське спілкування, мав багато друзів, завжди підтримував рідних, був особливо близький зі своєю сестрою. Захоплювався рибальством та футболом.

1 серпня 2025 року Олександр Бублик став на захист України. Після навчального періоду виконував бойові завдання на Сумщині. Служив у 421 окремому батальйоні безпілотних систем «САПСАН», що входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

