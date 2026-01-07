Схилившись на коліно, Кременчуччина у вічність провела захисника з Луганщини Юрія Топільського

7 грудня 2025 року під час виконання обов’язків військової служби в районі села Середнє Краматорського району Донецької області героїчно загинув старший сержант Юрій Топільський.

Чоловік народився 9 серпня 1970 року в місті Ровеньки Луганської області. Після закінчення школи здобув фах машиніста електровоза у Слов’янському залізничному технікумі. У 1989-1991 роках проходив строкову військову службу. У цивільному житті Юрій багато років присвятив роботі в локомотивному депо міста Покровська на Донеччині.

До лав Збройних Сил України був мобілізований 6 грудня 2024 року. Поховали захисника 29 грудня 2025 року на військовому меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно» в Горішніх Плавнях.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.