Схилившись на коліно, Кременчуччина у вічність провела захисника з Луганщини Юрія Топільського

7 грудня 2025 року під час виконання обов’язків військової служби в районі села Середнє Краматорського району Донецької області героїчно загинув старший сержант Юрій Топільський.
Чоловік народився 9 серпня 1970 року в місті Ровеньки Луганської області. Після закінчення школи здобув фах машиніста електровоза у Слов’янському залізничному технікумі. У 1989-1991 роках проходив строкову військову службу. У цивільному житті Юрій багато років присвятив роботі в локомотивному депо міста Покровська на Донеччині.
До лав Збройних Сил України був мобілізований 6 грудня 2024 року. Поховали захисника 29 грудня 2025 року на військовому меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно» в Горішніх Плавнях.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
