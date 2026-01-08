ГО "Захист держави"
Гроші, Україна, Світ, Соціальний захист

Уряд спрямував до місцевих бюджетів понад 1,34 млрд грн на забезпечення роботи фахівців із супроводу ветеранів

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 80

 

Ці кошти призначені для виплати зарплат фахівцям із супроводу ветеранів і ветеранок, які працюють у комунальних закладах територіальних громад та надають підтримку ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих воїнів

Кабінет міністрів 8 січня на своєму засіданні розподілив 1,343 млрд грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у 2026 році. Субвенцію розподілили на основі даних, які подали обласні військові адміністрації. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

— Це означає, що фахівці із супроводу своєчасно отримають заробітну плату, а громади зможуть і надалі надавати підтримку ветеранам, ветеранкам, членам їхніх сімей та родинам полеглих воїнів, — йдеться у повідомленні.

За даними Мінветеранів, нині в територіальних громадах України працюють 2 323 фахівці із супроводу ветеранів та ветеранок. З них майже 40% — мають статус ветерана чи ветеранки, є членами їхніх родини або родин загиблих Захисників та Захисниць.

Основна мета фахівців із супроводу — бути поруч із ветеранами та ветеранками,  їхніми родинами, членами сімей полеглих, надаючи всебічну підтримку в усіх сферах.

Фахівець із супроводу:

  • інформує ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей про права, статуси, соціальні гарантії, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки тощо;
  • супроводжує за напрямами можливої допомоги та послуг, що належать ветеранам відповідно до законодавства: питання медичної, правової, психологічної допомоги тощо;
  • координує з іншими надавачами послуг;
  • забезпечує кризову психологічну підтримку, спрямовану на запобігання потраплянню у складні життєві обставини;
  • звітує про результати наданих послуг;
  • контролює потреби ветеранок, ветеранів та їхніх родин в громадах. 
— Це не соціальний працівник у звичному розумінні. Це фахівець, який має відповідну підготовку та розуміє специфіку роботи з ветеранами та ветеранками, - зазначили у міністерстві та висловили вдячність уряду за підтримку у реалізації ветеранської політики. 

З 1-го січня стартував черговий етап прийому заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт»: як отримати 1500 грн

Нагадаємо, у серпні ми повідомляли, що у лікарні «Кременчуцька» працюватиме фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

 

У квітні ми писали, що у Кременчуці з’явилися три фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які готові допомагати ветеранам. Вони працюють у новому «Сервісному офісі у справах ветеранів» комунальної установи «Турбота», який відкрили у приміщенні колишньої жіночої консультації на вулиці Івана Мазепи, 17.

У лютому «Кременчуцький Телеграф» писав, що роботу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб профінансували з державного бюджету. Міський бюджет отримав 1,2 млн грн державної субвенції на виплату зарплат помічникам ветерана.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що 2 серпня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, якою визначив механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів уряд субвенція Держбюджет ветерани війни супровід
