Уряд спрямував до місцевих бюджетів понад 1,34 млрд грн на забезпечення роботи фахівців із супроводу ветеранів

Ці кошти призначені для виплати зарплат фахівцям із супроводу ветеранів і ветеранок, які працюють у комунальних закладах територіальних громад та надають підтримку ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих воїнів
Кабінет міністрів 8 січня на своєму засіданні розподілив 1,343 млрд грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у 2026 році. Субвенцію розподілили на основі даних, які подали обласні військові адміністрації. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.
За даними Мінветеранів, нині в територіальних громадах України працюють 2 323 фахівці із супроводу ветеранів та ветеранок. З них майже 40% — мають статус ветерана чи ветеранки, є членами їхніх родини або родин загиблих Захисників та Захисниць.
Основна мета фахівців із супроводу — бути поруч із ветеранами та ветеранками, їхніми родинами, членами сімей полеглих, надаючи всебічну підтримку в усіх сферах.
Фахівець із супроводу:
