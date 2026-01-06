На війні загинув випускник училища з Горішніх Плавнів Ігор Гончаров

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 373

Напередодні Нового року громада Горішніх Плавнів отримала сумну звістку: 30 грудня 2025 року під час бойового чергування в районі Херсона загинув солдат Ігор Гончаров. Внаслідок артилерійського обстрілу він отримав тяжке поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Ігор Віталійович народився 6 липня 1994 року в селищі Балахівка Кіровоградської області (нині — селище Інгулецьке Олександрійського району).

Навчався у Балахівській загальноосвітній школі, де здобув повну середню освіту. У 2013 році закінчив Професійний гірничий ліцей міста Горішні Плавні, опанувавши професії слюсаря з ремонту автомобілів та водія автотранспортних засобів категорій «В» і «С».

Трудовий шлях розпочав ще у 2012 році на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Згодом працював у приватному підприємстві «Хорт», Центральноукраїнському професійному училищі соціальної реабілітації, ПрАТ «ЦГЗК».

16 липня 2025 року Ігор підписав контракт і став до лав Збройних Сил України.

5 січня 2026 року громада Петрового провела Ігоря Гончарова в останню путь. Живий коридор для зустрічі героя сформували від Петрівської центральної лікарні до центрального перехрестя селища Петрове. Церемонія прощання відбудеться у селищі Інгулецьке, а поховання — на Алеї Слави центрального цвинтаря Петрового.

У мирному житті Ігор був життєрадісним і щирим, любив рибалку та техніку, завжди готовий прийти на допомогу. Разом із цивільною дружиною Іриною виховував двох маленьких синів — Артема та Дмитра.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.