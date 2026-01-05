Суботня майстерня Петриківського розпису «Жива спадщина Нації» відкривається в художній галереї.
Авторка та ведуча майстерні — Ксенія Осадча, мисткиня, ілюстраторка, науковиця, старша викладачка кафедри гуманітарних наук і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України та Національної спілки журналістів України.
Майстерня працює щосуботи о 13.00
Адреса: Кременчуцька міська художня галерея (вул. Михайла Коцюбинського, 4)
Участь безкоштовна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.