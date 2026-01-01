Де завтра в Кременчуці заново вимикатимуть світло
Сьогодні, 17:00
Відключення зумовлені роботами з технічного обслуговування електромереж
Завтра, в пʼятницю, 2 січня, у Кременчуці в деяких районах вимикатимуть електропостачання у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 08.00 до 19.00
електропостачання буде відсутнє за адресами:
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7.
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А.
