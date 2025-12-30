ГО "Захист держави"
Кременчук, Україна, Світ

Новорічні свята без феєрверків: які заборони діють під час воєнного стану та що передбачає закон за їхнє порушення

Вчора, 22:00 Переглядів: 107

 

У Кременчуці, як і у всій Україні, заборонене використання салютів і феєрверків

В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехнічних виробів. Вони запроваджені з міркувань безпеки громадян і є обов’язковими на всій території держави. За порушення встановлених правил передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Які саме — роз’яснює Міністерство юстиції разом із фахівцями системи надання безоплатної правничої допомоги.

Які піротехнічні вироби заборонені

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів» заборонено використання салютів, феєрверків і петард, які належать до класів F2, F3 та F4. Заборона діє постійно та не має територіальних винятків.

Водночас дозволяється застосування піротехнічних виробів класу F1 — зокрема, бенгальських вогнів, феєрверків-свічок, хлопавок і фонтанів. Однак продаж або передача таких виробів особам, які не досягли 16-річного віку, заборонені.

Обмеження не поширюються на використання піротехнічних засобів Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами — виключно для виконання службових завдань.

Відповідальність за незаконне використання

Особи, які порушують вимоги законодавства, можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності.

За порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення), зокрема, передбачено:

  • для громадян — попередження або штраф від 85 до 255 гривень;
  • для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — штраф від 255 до 510 гривень.

Окрім цього, використання піротехніки може бути кваліфіковане як хуліганство (стаття 296 Кримінального кодексу України). У такому разі можливе покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень, пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до 5 років. Якщо правопорушення вчинене групою осіб, санкція передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Відповідальність за продаж піротехніки

Відповідальність встановлена і для осіб, які незаконно здійснюють продаж піротехнічних виробів.

За порушення порядку провадження господарської діяльності (стаття 164 КУпАП) може бути накладено штраф від 17 до 34 тисяч гривень із конфіскацією піротехнічної продукції та коштів, отриманих від її реалізації.

За порушення правил виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП) передбачено штраф від 595 до 1020 гривень із конфіскацією піротехніки.

Відповідальність неповнолітніх і батьків

Особи віком старше 16 років несуть адміністративну та кримінальну відповідальність на загальних підставах. За вчинення хуліганства кримінальна відповідальність може наставати вже з 14 років.

У випадках, коли правопорушення вчиняє дитина, яка не досягла віку відповідальності, вона покладається на батьків або осіб, що їх замінюють (стаття 184 КУпАП). Зокрема:

  • за адміністративне правопорушення дитини — штраф від 850 до 1700 гривень;
  • за дії дитини з ознаками кримінального правопорушення — штраф від 1700 до 5100 гривень.

Куди звертатися у разі порушень

— Якщо ви стали свідком незаконного використання або продажу піротехнічних виробів, необхідно повідомити про це Національну поліцію за номером 102, — закликають в Мін’юсті.

Нагадаємо, ще у червні 2022 року Рада оборони області ухвалила рішення про заборону на продаж та використання піротехнічних засобів на період воєнного стану. Також нагадаємо, що у ніч з 31 грудня на 1 січня комендантську годину на Полтавщині не скасовуватимуть.

 

Автор: Віктор Крук
Теги: феєрверки салют Новий рік заборона Міністерство юстиції
