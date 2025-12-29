Актуальні вакансії тижня: пропозиції роботи у Кременчуці та регіоні

У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися
У Кременчуці та навколишніх районах роботодавці пропонують низку актуальних вакансій на постійній основі. Пропозиції охоплюють як робітничі спеціальності, так і вакансії у сфері послуг, торгівлі та менеджменту.
Автослюсаря або автослюсарку запрошують на СТО з ремонту ходової частини автомобілів. Телефон для довідок: 0-67-530-33-76 (Олександр).
На оптову базу потрібні вантажники та різноробочі. Телефон: (09-82) 22-33-22.
Потрібен водій або водійка для перевезення небезпечного вантажу (категорії С, Е). Робота по Україні, умови обговорюються індивідуально. Телефони: 0-97-455-64-15, 0-68-009-08-08.
Також шукають водія або водійку категорій С, Е, вимога — порядність. Телефон: (067-53) 2-87-80.
На постійну роботу потрібен двірник або двірниця до фірми «Порядок». Дільниця — Молодіжний. Заробітна плата — 8000 грн/міс. Контакти: 0-67-531-15-43 (офіс), 0-98-879-83-41 (майстер).
Відкрита вакансія продавця або продавчині в магазин. Телефони: 0-67-770-96-41, 0-67-939-71-69.
Потрібен продавець або продавчиня на центральний ринок для роботи в контейнері. Телефон: (09-80) 45-91-64.
Магазин «Лавка будматеріалів і сантехніки» запрошує продавця або продавчиню. Вимоги: енергійність, комунікабельність, відповідальність, можливе навчання та бажання працювати. Телефон: (067-53) 1-58-68.
На постійну роботу в селі Садки потрібен різноробочий або підсобник. Телефон: (067-53) 2-87-80.
На металобазу в районі зупинки Присадки запрошують стропальника або стропальницю. Графік роботи: понеділок–п’ятниця з 8.00 до 17.00. Можливе офіційне оформлення з повним соціальним пакетом або робота за договором ЦПХ. Навчання — за рахунок підприємства. Заробітна плата — 17 500 грн/міс. Телефон: (050-30) 4-70-33.
Також шукають самотню жінку для догляду та допомоги у побуті чоловіку в інвалідному візку. Передбачене постійне проживання у Кременчуці (передмістя), безкоштовне житло та харчування. Телефон: (09-77) 59-33-82.
Усі оголошення подані з дотриманням норм трудового законодавства України. Редакція нагадує, що перед працевлаштуванням варто уточнювати умови роботи та можливість офіційного оформлення.
