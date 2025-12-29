Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Юрієм Теслюком

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця
У вівторок, 30 грудня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Юрія Теслюка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовий загинув 1 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Юрія Теслюка відбудеться завтра, 30 грудня, о 13.00 на Свіштовському кладовищі.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.