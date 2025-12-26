«Він завжди рвався у бій»: Кременчук попрощався з полеглим на війні Дмитром Балутою

26 грудня в останню путь Кременчук провів 51-річного старшого солдата Дмитра Балуту. Військовий народився у Кременчуці, тут же і проживав. Навчався Дмитро в гімназії № 1, закінчив ПТУ № 26.
На питання про позивний Дмитра, товариш відповів, що той завжди був для них «Дімкою», з дитинства в нього ще була кличка «Жаба», бо він дуже любив купатись і плавати, але він завжди був Дімкою.
Загинув Дмитро 15 грудня 2025 року в районі села Михайлівка Дніпропетровської області, за словами товариша, від FPV під час несанкційованого виїзду.
— Хлопці потрапили під обстріл, він виїхав їх рятувати, на зворотньому шляху їх FPV-шка достала. Машина з правим кермом, от йому й дісталось справа. Дімі відірвало ногу, троє хлопців, що були позаду, лишились живими, передній згорів, Діма ще був живим, йому наклали турнікет, але він стік кровʼю. Лікарі казали, що спасти його було не реально, бо ноги відірвало дуже високо.
Дмитро був розлучений, мав сина. У військового залишись сестра, цивільна дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Дмитра Балуту на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
