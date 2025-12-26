«Він завжди рвався у бій»: Кременчук попрощався з полеглим на війні Дмитром Балутою

26 грудня в останню путь Кременчук провів 51-річного старшого солдата Дмитра Балуту. Військовий народився у Кременчуці, тут же і проживав. Навчався Дмитро в гімназії № 1, закінчив ПТУ № 26.

— З Дмитром ми дружили з дитинства, навчались в одній школі, потім служили в одній бригаді, він за мною пішов. На фронті він завжди рвався в бій. До війни любив спорт, займався боксом та боротьбою. Мені його дуже не вистачатиме, це людина з великої букви. Хлопці, які були з ним на навчанні ніколи не скажуть погано про Діму», — розповів друг загиблого з позивним «Адʼютант».

На питання про позивний Дмитра, товариш відповів, що той завжди був для них «Дімкою», з дитинства в нього ще була кличка «Жаба», бо він дуже любив купатись і плавати, але він завжди був Дімкою.

— «Буба», командир та друг Дмитра пригадав військового як завжди позитивну людину, яка нічого не боялась, бо розумів де знаходиться. Діма завжди всіх підбадьорював, таких як він мало. Він віддав своє життя рятуючи хлопців. Він був бійцем, який ніколи не журився і захищав свою Батьківщину.

Загинув Дмитро 15 грудня 2025 року в районі села Михайлівка Дніпропетровської області, за словами товариша, від FPV під час несанкційованого виїзду.

— Хлопці потрапили під обстріл, він виїхав їх рятувати, на зворотньому шляху їх FPV-шка достала. Машина з правим кермом, от йому й дісталось справа. Дімі відірвало ногу, троє хлопців, що були позаду, лишились живими, передній згорів, Діма ще був живим, йому наклали турнікет, але він стік кровʼю. Лікарі казали, що спасти його було не реально, бо ноги відірвало дуже високо.

Дмитро був розлучений, мав сина. У військового залишись сестра, цивільна дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Дмитра Балуту на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.