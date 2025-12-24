«Він є, він завжди буде з нами»: Кременчук провів в останній путь свого героя Руслана Якимця

24 грудня у Міському палаці культури відбулось прощання з полеглим військовим Русланом Миколаєвичем Якимцем. Чоловік народився 10 травня 1975 року, від народження проживав у Кременчуці. Навчався в Кременчуцькій гімназії №2, закінчив ВПУ №2. Мав звання старшого сержанта, служив на посаді командира зенітно-ракетного відділення.

—От і не стало нашого Русланчика. Ми з ним прийшли у підрозділ майже в перший день війни. Ми памʼятатимемо його вічно і будемо гідні його памʼяті. На Руслана завжди можна було покластись. Він є, він завжди буде з нами, — прокоментував втрату інструктор громадського формування українського козацтва «Соколи Полтавщини» з позивним «Зевс».

За словами Алли, подруги військового, Руслан зміг виховати сина самотужки, був чоловіком з великої літери, завжди усміхненою та яскравою людиною.

—Мені шкода, що ця людина загинула ось так, чому завжди йдуть найкращі?

Помер Руслан Якимець 17 грудня 2025 року, перебуваючи у селі Гремʼяче Рівненського району Рівненської області від серцевої хвороби. З родичів у військового залишились син, мати, батько і цивільна дружина.