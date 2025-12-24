Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«На щиті» повернувся воїн з Кременчука Євген Турленко, який загинув на Курщині

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 547

 

Вчора, 23 грудня, Піщанська громада провела в останню путь захисника України Євгена Турленка.

Євген Ярославович Турленко народився 1-го червня 1979 року у Кременчуці. У 1986 році пішов до Кременчуцької середньої школи № 13. Після закінчення - вступив до професійно-технічного училища № 20 Кременчука, де здобув професію слюсаря-ремонтника. Був життєрадісним, творчим хлопцем - відвідував театральний гурток, займався спортом, мав активну життєву позицію. Навіть на фронті мав позивний «Артист»

По закінченні навчання Євген працював у сфері будівельних робіт, займався ремонтом житлових приміщень, був чудовим майстром зі спорудження пічей і камінів. Вирізнявся відповідальністю, працьовитістю та професійністю, був відкритою та доброзичливою людиною.

7 вересня 2024 року Турленко Євген Ярославович був мобілізований та проходив службу у складі військової частини А1815.

 

25 листопада 2024 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області, мужньо виконавши військовий обов’язок у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Церемонія прощання з полеглим захисником і заупокійна служба відбулася в Будинку культури села Піщане. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Йому було лише 45 років. У військового залишилися мама Галина Володимирівна.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Піщане
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх