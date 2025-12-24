«На щиті» повернувся воїн з Кременчука Євген Турленко, який загинув на Курщині

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 547

Вчора, 23 грудня, Піщанська громада провела в останню путь захисника України Євгена Турленка.

Євген Ярославович Турленко народився 1-го червня 1979 року у Кременчуці. У 1986 році пішов до Кременчуцької середньої школи № 13. Після закінчення - вступив до професійно-технічного училища № 20 Кременчука, де здобув професію слюсаря-ремонтника. Був життєрадісним, творчим хлопцем - відвідував театральний гурток, займався спортом, мав активну життєву позицію. Навіть на фронті мав позивний «Артист»

По закінченні навчання Євген працював у сфері будівельних робіт, займався ремонтом житлових приміщень, був чудовим майстром зі спорудження пічей і камінів. Вирізнявся відповідальністю, працьовитістю та професійністю, був відкритою та доброзичливою людиною.

7 вересня 2024 року Турленко Євген Ярославович був мобілізований та проходив службу у складі військової частини А1815.

25 листопада 2024 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області, мужньо виконавши військовий обов’язок у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Церемонія прощання з полеглим захисником і заупокійна служба відбулася в Будинку культури села Піщане. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Йому було лише 45 років. У військового залишилися мама Галина Володимирівна.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.