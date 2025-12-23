Завтра у Кременчуці прощатимуться із військовослужбовцем Русланом Якимцем

У середу, 24 грудня, у Кременчуці прощатимуться із померлим військовослужбовцем Русланом Якимцем. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 2 — помер 17 грудня 2025 року.
Прощання на поховання Руслана Якимця відбудеться завтра, 24 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
