Веслувальницю з Горішніх Плавнів визнали спортсменкою року

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 246

У 2025 році вона чотири рази виграла чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное

Веслувальниця Людмила Лузан з Горішніх Плавнів отримала звання «Спортсменка року». Цьогоріч вона стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на байдарках і каное. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Національного олімпійського комітету.

Нагороду спортсменка отримала під час урочистостей з нагоди 35-річчя від дня заснування НОК України. Відзнаку Людмилі Лузан вручили президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт та віцепрезидент НОК України Олександр Крикун.

Нагадаємо, на ЧС-2025 в Італії Людмила Лузан виборола чотири золоті медалі та встановила рекорд за кількістю золотих нагород на одному світовому турнірі з веслування на байдарках і каное. Веслувальниця перемогла у одиночці на дистанції 200 метрів, у двійці на дистанції 500 метрів, в одиночці на 500 м та у двійці на 200 м. Загалом Лузан здобула 8 золотих медалей у кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное. Дебютну нагороду Людмила здобула ще у 2021 році у каное-двійці на дистанції 500 метрів.