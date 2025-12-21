Біля Дніпра з'явилася ялинка, що нагадує про полонених українців

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 306

Від головної ялинки Кременчука до цієї, символічної, кілька сотень метрів — їх варто пройти, щоб згадати про тих, хто й досі перебуває в російських катівнях й про родини, що чекають на повернення своїх близьких

У Кременчуці у Придніпровському парку ялинку, що росте біля Дніпра, прикрасили не святковою декорацією, а символічним нагадуванням про важку долю українських полонених. Родичі та близькі тих, хто перебуває в російському полоні, власноруч прикрасили ялинку кульками, стрічками.

На кожній — фрази, що підкреслюють: полон вбиває, і нагадують, що за кожним таким написом стоїть конкретна людина, конкретна історія та довге виснажливе очікування.

— Ближче до Дніпра стоїть ялинка. Жива. Скромна. І висять на ній… ні, не кульки. На ній — біль, мрії, любов, пам’ять і віра у повернення тих, хто зник безвісти, і тих, хто в полоні, — написала на своїй сторінці у Фейсбук громадська активістка Олена Ніколаєнко.

Від головної ялинки Кременчука до цієї, символічної, кілька сотень метрів. Їх варто пройти, щоб згадати про тих, хто й досі перебуває в російських катівнях й про родини, що чекають на повернення своїх близьких.