Біля Дніпра з'явилася ялинка, що нагадує про полонених українців

У Кременчуці у Придніпровському парку ялинку, що росте біля Дніпра, прикрасили не святковою декорацією, а символічним нагадуванням про важку долю українських полонених. Родичі та близькі тих, хто перебуває в російському полоні, власноруч прикрасили ялинку кульками, стрічками.
На кожній — фрази, що підкреслюють: полон вбиває, і нагадують, що за кожним таким написом стоїть конкретна людина, конкретна історія та довге виснажливе очікування.
Від головної ялинки Кременчука до цієї, символічної, кілька сотень метрів. Їх варто пройти, щоб згадати про тих, хто й досі перебуває в російських катівнях й про родини, що чекають на повернення своїх близьких.
