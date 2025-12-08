У Кременчуці та Горішніх Плавнях стабілізували енергопостачання після вчорашньої атаки — ОВА

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 329

8 грудня у Кременчуці та Горішніх Плавнях енергетики продовжують відновлювати систему після російського комбінованого удару, який стався вночі 7 грудня. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

За даними фахівців, енергетики працюють безперервно, завдяки чому ситуацію вдалося стабілізувати. Водночас протягом доби в Полтавській області діють графіки погодинних відключень — одночасно від 2,5 до 4 черг.

У Міненерго та «Укренерго» зазначають, що вимушені обмеження споживання запроваджені в усіх регіонах країни: для промисловості та бізнесу — графіки обмеження потужності, для населення — погодинні відключення.

Жителів Полтавщини закликають раціонально використовувати електроенергію протягом дня, особливо вранці та ввечері, аби знизити навантаження на мережу та уникнути аварійних вимкнень.

Що відомо про масовану атаку РФ по Кременчуку і району 7 грудня

У ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у громаді. У кількох районах міста спостерігались перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

У Горішньоплавнівській громаді діяв режим надзвичайної ситуації.

За даними обласної прокуратури, серед засобів ураження збройних сил РФ були дрони «Герань-2» та крилаті ракети «Кинджал» і «Іскандер-М». Унаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено майно кількох підприємств критичної інфраструктури.

Обстріл також зачепив приватний сектор у двох селах громади: знищено господарське приміщення, пошкоджено літню кухню, гараж, дах і стіну житлового будинку. Постраждалих немає.