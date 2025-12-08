Олена Шуляк
Олена Шуляк: У 2026 році держава продовжить виплати молодим лікарям у сільській місцевості
ГО "Захист держави"
Кременчук вшановує тих, хто тримає тил і оборону
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

У Кременчуці та Горішніх Плавнях стабілізували енергопостачання після вчорашньої атаки — ОВА

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 329

В області діють погодинні відключення

8 грудня у Кременчуці та Горішніх Плавнях енергетики продовжують відновлювати систему після російського комбінованого удару, який стався вночі 7 грудня. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

За даними фахівців, енергетики працюють безперервно, завдяки чому ситуацію вдалося стабілізувати. Водночас протягом доби в Полтавській області діють графіки погодинних відключень — одночасно від 2,5 до 4 черг.

У Міненерго та «Укренерго» зазначають, що вимушені обмеження споживання запроваджені в усіх регіонах країни: для промисловості та бізнесу — графіки обмеження потужності, для населення — погодинні відключення.

Жителів Полтавщини закликають раціонально використовувати електроенергію протягом дня, особливо вранці та ввечері, аби знизити навантаження на мережу та уникнути аварійних вимкнень.

Що відомо про масовану атаку РФ по Кременчуку і району 7 грудня 

У ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у громаді. У кількох районах міста спостерігались перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

У Горішньоплавнівській громаді діяв режим надзвичайної ситуації. 

За даними обласної прокуратури, серед засобів ураження збройних сил РФ були дрони «Герань-2» та крилаті ракети «Кинджал» і «Іскандер-М». Унаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено майно кількох підприємств критичної інфраструктури.

Обстріл також зачепив приватний сектор у двох селах громади: знищено господарське приміщення, пошкоджено літню кухню, гараж, дах і стіну житлового будинку. Постраждалих немає.

0
Автор: Телеграф
Теги: відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх