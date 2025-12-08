У Кременчуці та Горішніх Плавнях стабілізували енергопостачання після вчорашньої атаки — ОВА

8 грудня у Кременчуці та Горішніх Плавнях енергетики продовжують відновлювати систему після російського комбінованого удару, який стався вночі 7 грудня. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
За даними фахівців, енергетики працюють безперервно, завдяки чому ситуацію вдалося стабілізувати. Водночас протягом доби в Полтавській області діють графіки погодинних відключень — одночасно від 2,5 до 4 черг.
У Міненерго та «Укренерго» зазначають, що вимушені обмеження споживання запроваджені в усіх регіонах країни: для промисловості та бізнесу — графіки обмеження потужності, для населення — погодинні відключення.
Жителів Полтавщини закликають раціонально використовувати електроенергію протягом дня, особливо вранці та ввечері, аби знизити навантаження на мережу та уникнути аварійних вимкнень.
У ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у громаді. У кількох районах міста спостерігались перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.
У Горішньоплавнівській громаді діяв режим надзвичайної ситуації.
За даними обласної прокуратури, серед засобів ураження збройних сил РФ були дрони «Герань-2» та крилаті ракети «Кинджал» і «Іскандер-М». Унаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено майно кількох підприємств критичної інфраструктури.
Обстріл також зачепив приватний сектор у двох селах громади: знищено господарське приміщення, пошкоджено літню кухню, гараж, дах і стіну житлового будинку. Постраждалих немає.
