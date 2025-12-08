Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Війна

У Кременчуці пенсіонер після початку повномасштабного вторгнення працював на російські нафтогазові компанії

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 391

 

За виконану роботу чоловік отримував плату на свої банківські картки

Житель Кременчука після початку повномасштабного вторгнення виконував роботу на замовлення російських нафтогазових кмпаній. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 3 грудня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений у період із серпня 2022 року по 4 березня 2025 року дистанційно виконував проєктно-технічні та пусконалагоджувальні роботи для російських підприємств через компанію «ТехИнновации».

Відомо, що чоловік готував технічну та експлуатаційну документацію для низки російських нафтогазових і металургійних компаній, зокрема «Норнікеля», структур «Газпром нефти», Іллінського НПЗ та «Іркутської нафтової компанії». Оплату за роботу отримував на власні банківські картки.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та співпрацював зі слідством. Суд врахував, що він раніше не притягувався до відповідальності, має постійне місце проживання та негативно не характеризується.

На підставі усіх матеріалів справи суд виніс обвинуваченому вирок за ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, проте звільнив від покарання на 1 рік іспитового строку. Також чоловік упродовж 10 років не може займатися діяльністю, пов’язаною з виготовленням та цифровізацією паспортно-технічної документації по об’єктах.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві судили слюсаря, який оцифровував документи для російських нафтогазових компаній.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: napensii.ua
Теги: суд вирок суду колаборанти співпраця з росіянами
Вверх