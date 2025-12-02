У Полтаві судили слюсаря за співпрацю з російською нафтогазовою компанією

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 456 Коментарів: 2

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік продовжував оцифровувати документи для росіян

У Полтаві суд виніс вирок місцевому жителю, який після початку повномасштабного вторгнення продовжував співпрацювати із російською нафтогазовою компанією. Про це йдеться у вироку Київського районного суду від 28 листопада 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений родом із Лисичанська, на Полтавщині проживає як внутрішньо переміщена особа та працює слюсарем з технологічних установок у ДТЕК «Нафтогазрозвідка».

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік продовжив виконувати технічну роботу, пов’язану з паспортизацією та цифровізацією трубопроводів для російський нафтогазових підприємств.

Слідство встановило, що не пізніше березня 2022 року він отримав доступ до хмарного сховища російської компанії, звідки завантажував технічні завдання, креслення, схеми та стандарти. На основі цих даних він виконував проєктно-технічні роботи для цієї компанії та інших підприємств РФ.

Готову документацію обвинувачений передавав замовникам електронною поштою та через файлообмінники, а оплату за роботу отримував на банківську картку в українському банку. За його словами, щомісячно це було від 6 до 8 тисяч гривень.

Суд дійшов висновку, що з березня 2022 року по березень 2025 року чоловік свідомо провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором та її представниками, порушуючи обмеження, запроваджені українським законодавством після початку повномасштабної війни. Дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся та дав показання, що сприяли розкриттю правопорушення.

У результаті суд призначив покарання у вигляді 34 тисяч гривень штрафу та позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з опрацюванням та цифровізацією паспортно-технічної документації промислових об’єктів строком на 10 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що полтавські підприємства правоохоронці підозрюють у передачі обладнання росіянам через треті країни.