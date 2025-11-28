На Полтавщині підприємства підозрюють у передачі обладнання росіянам через треті країни — ухвала суду

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 260

Cуд наклав арешт на мобільні телефони та ноутбуки керівників підприємств, де раніше було виявлено листування ізпредставниками російських компаній

На Полтавщині представники Служби безпеки України розслідують справу можливої співпраці підприємств із Росією: вони могли передавати через треті країни обладнання та техніку в Росію. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Полтави від 18 листопада.

Із ухвали відомо, що у справі фігурують три полтавських підприємства:

ПП «Промінвестенерго»;

ТОВ «Завод Укрбудмаш»;

ПП «Глоубкор».

Службових осіб цих підприємств підозрюють у пособництві Росії шляхом передачі промислового обладнання представникам держави-агресора через треті країни.

Так зокрема компанія «Глоубкор» до початку повномасштабного вторгнення мала на території РФ у Курській області дочірнє підприємство — це дозволяло їй співпрацювати з іншими російськими компаніями та постачати до Росії свою продукцію.

Оскільки після 24.02.2022 співпрця із Росією була заборонена на законодавчому рівні, полтавські підприємці могли знайти спосіб продавати обладнання до РФ через треті країни. Так представники «Промінвестенерго» та «Глоубкор» уклали угоду із підприємством з Казахстану. Встановлено, що казахське підприємство після того, як отримувало продукцію з України, постачало її до дочірнього підприємства «Глоубкору» на Курщині, а вже звідти продукція розходилася далі.

Під час обшуків у ході досудового розслідування правоохоронці виявили листування представників підприємств щодо постачання продукції до Казахстану, а далі — до Росії. Відповідні листи знайшли на мобільних телефонах та ноутбуках. Відповідно до клопотання прокурора суд надав дозвіл накласти арешт на теніку, де містилося це листування.

