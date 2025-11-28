Олена Шуляк
"єЯсла" та "єСадок": деталі нових державних програм
ГО "Захист держави"
Кременчук долучився до літературного маршруту: Василь Шкляр презентував «Рік Шершня»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Бізнес/Робота, Полтавщина, Війна

На Полтавщині підприємства підозрюють у передачі обладнання росіянам через треті країни — ухвала суду

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 260

 

Cуд наклав арешт на мобільні телефони та ноутбуки керівників підприємств, де раніше було виявлено листування ізпредставниками російських компаній

На Полтавщині представники Служби безпеки України розслідують справу можливої співпраці підприємств із Росією: вони могли передавати через треті країни обладнання та техніку в Росію. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Полтави від 18 листопада.

Із ухвали відомо, що у справі фігурують три полтавських підприємства:

  • ПП «Промінвестенерго»;
  • ТОВ «Завод Укрбудмаш»;
  • ПП «Глоубкор».

Службових осіб цих підприємств підозрюють у пособництві Росії шляхом передачі промислового обладнання представникам держави-агресора через треті країни. 

Так зокрема компанія «Глоубкор» до початку повномасштабного вторгнення мала на території РФ у Курській області дочірнє підприємство — це дозволяло їй співпрацювати з іншими російськими компаніями та постачати до Росії свою продукцію.

Оскільки після 24.02.2022 співпрця із Росією була заборонена на законодавчому рівні, полтавські підприємці могли знайти спосіб продавати обладнання до РФ через треті країни. Так представники «Промінвестенерго» та «Глоубкор» уклали угоду із підприємством з Казахстану. Встановлено, що казахське підприємство після того, як отримувало продукцію з України, постачало її до дочірнього підприємства «Глоубкору» на Курщині, а вже звідти продукція розходилася далі.

Під час обшуків у ході досудового розслідування правоохоронці виявили листування представників підприємств щодо постачання продукції до Казахстану, а далі — до Росії. Відповідні листи знайшли на мобільних телефонах та ноутбуках. Відповідно до клопотання прокурора суд надав дозвіл накласти арешт на теніку, де містилося це листування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Полтавський ливарно-механічний завод після повномасштабного вторгнення міг постачати товар до Росії через фірму у Польщі.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: youcontrol.com.ua
Теги: суд ухвала суду співпраця з росіянами підприємства
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх