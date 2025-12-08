У Кременчуці попрощаються з капітаном ЗСУ Тарасом В’юном

Завтра, 9 грудня, у Міському палаці культури відбудеться прощання з капітаном Збройних сил України, кавалером ордену «За мужність» Тарасом В’юном. Про це повідомила військовослужбовиця Альона Душенко на своїй Facebook-сторінці 8 грудня.

Тарас В’юн помер 6 грудня. Військовий шлях воїна почався у 2014 році. Він брав участь в АТО — пішов добровольцем, після чого обрав для себе професію військового. Підписавши контракт, з 2018 року служив на посаді командира роти снайперів.

З початку повномасштабного вторгнення брав участь в бойових діях на найгарячіших напрямках. В одному з боїв попав під мінометний обстріл й був важко поранений.

У чоловіка залишилась дружина, діти, мати, сестра.

У інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» Тарас В’юн розповідав про свій шлях військового, поранення, родину та про допомогу побратимам.